Las hijas adolescentes de Matt Damon y Luciana Barroso causan sensación en su debut en Hollywood

Matt Damon y Luciana Barroso forman uno de los matrimonios más admirados y sólidos de Hollywood. Se conocieron en 2003 en Miami Beach, donde ella trabajaba como camera en un bar y él se encontraba inmerso en el rodaje de la película Stuck on You, y dos años más tarde se dieron el 'sí, quiero' en secreto y para sorpresa de todos en una íntima y sencilla ceremonia civil en Nueva York celebrada en diciembre de 2005. Dos décadas después de conocerse no se han separado ni un instante y siguen demostrando que son tan felices como el primer día. La pareja acudió al estreno de la última y esperada película del actor, Air, en Los Angeles.

-La emotiva muestra de amor de Matt Damon a sus cuatro hijas

VER GALERÍA

Presenta a sus hijas

La estrella de El indomable Will Hunting, de 52 años, y su esposa, de 46, acudieron a la premiere acompañados de sus tres hijas, Isabella, de 16 años, Gia, de 14 y Stella, de 12. Son tres guapas adolescentes a las que se une Alexia, la hija mayor de Luciana Barroso, nacida de una relación anterior, pero a la que el actor considera como suya propia, pero que no estuvo presente en el estreno. Damon presumió orgulloso de su gran y bella familia, pero ¿a quién se parecen sus niñas? Todas ellas han heredado el pelo moreno de su madre y los ojos oscuros de su bella mamá, pero tal vez la pequeña, Stella, es la que más parecida al actor, aunque todas ellas son una perfecta mezcla de la belleza de sus padres.

Juntas posaron ante las cámaras en una de las escasas ocasiones que las vemos en público. Se trataba de su debut sobre la alfombra roja y para la ocasión lucieron sus mejores galas, cada una en su estilo, y se divirtieron a su paso por el photocall.

-Matt Damon apuesta por Alicante para pasar las vacaciones familiares

VER GALERÍA

Damon es ante todo un hombre de familia, como así ha reiterado en muchas ocasiones, y sus chicas son su prioridad y el motor principal de su vida. El matrimonio volvió a dar buena muestra de la complicidad que les une. El próximo mes hará justo diez años desde que el actor y su mujer renovaran sus votos matrimoniales en la isla caribeña de Santa Lucía. La pareja vivió este día tan mágico rodeada de su familia, amigos y compañeros de profesión, una lista de invitados de lo más especial en la que se encontraban, sus cuatro hijas, Ben Affleck, que acudió con su entonces mujer Jennifer Garner, así como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.

VER GALERÍA

Matt Damon, que acaba de fundar una compañía llamada Artists Equity con su mejor amigo, Ben Affleck, estuvo acompañado en el estreno del otro gran protagonista y director del filme, Affleck, que acudió con su esposa, Jennifer Lopez, a quien dedicó unas bonitas palabras antes del comienzo de la proyección.

-Exclusiva: ¡Margarita y pizza! El divertido plan de Matt Damon con Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Air cuenta la historia del ascenso a la fama de la marca de zapatillas Air Jordan y cuenta con un gran elenco de artistas que incluye a Jason Bateman, Chris Tucker y la ganadora de EGOT, Viola Davis. Damon se mete en la piel de Sonny Vaccaro, un empresario que logró que Nike firmara con Michael Jordan el contrato más importante de la historia del deporte, y que nacieran las hoy icónicas Air Jordan. Affleck produce y dirige el filme, pero también ha escrito el guion a medias con Damon y ambos protagonizan la historia. Se trata de una de esas películas que tanto gustan a Hollywood y con la que, quizá, los dos amigos buscan reeditar el éxito de hace un cuarto de siglo con El indomable Will Hunting, con el que ganaron un Oscar al mejor guion original en 1997.

-Así es el refugio 'zen' de Matt Damon y su familia en California