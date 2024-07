Matt Damon y su mujer, Luciana Barroso, evacuados de una playa de Mikonos por amenaza de bomba

Lo que a priori iban a ser unas tranquilas y placenteras vacaciones en Grecia terminaron en un tremendo susto para Matt Damon y su familia. El actor estadounidense y su esposa, Luciana Barroso, disfrutaban de unos días de descanso en Mikonos cuando tuvieron que ser desalojados de una playa de la isla por amenaza de bomba. La Policía de Mikonos actuó de inmediato después de recibir un correo electrónico de un ciudadano anónimo sobre las 23:00 horas en el que se advertía que había colocado explosivos en cuatro beach clubs del área de Paraga Beach, una de las más frecuentadas de este destino turístico.

Alrededor de 4.000 personas fueron desalojadas y se instó a los propietarios de bares a bajar el nivel de la música y guiar a los clientes hacia las salidas de manera tranquila y ordenada. Damon, que llevaba desde hace una semana en la isla con su familia, estaba en el que supuestamente iba a ser el tercer lugar atacado y fue evacuado rápidamente. Él y su mujer habían estado divirtiéndose en un beach club llamado Santana cuando se produjo la evacuación.

A tenor del contenido publicado en las redes sociales por una usuaria de TikTok, el actor, de 53 años, parecía tranquilo mientras seguía las instrucciones y se dirigía al exterior junto a su esposa. "Fue una situación difícil, pero logramos mantener el orden”, señaló uno de los dueños de uno de los locales afectados. La policía local confirmó poco después que la amenaza había sido un engaño.

Mikonos es un de los destinos favoritos de esta pareja y el año pasado se les vio disfrutando de la isla en compañía de Chris Hemsworth. Damon está vez acudió con Luciana y sus cuatro hijas: Alexia, la hija mayor de su esposa, nacida de una relación anterior, pero a la que el actor considera como suya propia, de 25 años, y las tres hijas que tienen en común Isabella, de 18, Gia, de 15, y Stella, de 13. El protagonista de El caso Bourne conoció a Luciana Barroso en 2003 en Miami Beach, donde ella trabajaba como camera en un bar y él se encontraba inmerso en el rodaje de la película Pegado a ti.

Al principio Luciana se mostró reticente a salir con el actor: "No puedo, tengo una hija de cuatro años, no voy a ningún lado’… y esa era una de las cosas que a él le encantaba, que yo tuviera una hija”, explicó en una ocasión. Sin embargo, se comprometieron dos años después y se casaron en una ceremonia civil en Manhattan en diciembre de 2005. "Él dijo: 'Me encanta que seas mamá y esa es tu prioridad'. Algunos chicos podrían haber sido diferentes, podrían pensar que es complicado, pero para él no lo fue".