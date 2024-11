Chiara Ferragni y el beso que confirma su relación con Giovanni Tronchetti, el heredero de Pirelli

¿Se acuerdan de ese capítulo de Sexo en Nueva York en el que John John Kennedy estrecha la mano de Samantha y de un plumazo la saca del limbo de la alta sociedad en el que había caído tras una equivocada infidelidad? Pues esta crónica es un poco eso. Porque ya ha habido beso. O resurrección social. Que nadie dice que también haya una declaración de amor incondicional, una petición de mano y una promesa: ser un buen padre para sus hijos. Aún así, lo de Chiara Ferragni y su salida del ostracismo gracias al amor ha dejado de ser un gossip. La influencer más influencer de todo el universo influencer —a pesar de los bizcochos bañados de azúcar glass rosa— se ha dado su primer beso en público con un un flirt que se le atribuía desde mediados de octubre y que confirma que el rumor no lo era tanto. Chiara 'sale' con el heredero del coloso de la automoción Pirelli, Giovanni Tronchetti, un atractivísimo abogado, también divorciado y padre, con el que se la ha fotografiado apasionadamente durante la fiesta de Halloween en uno de los locales más in de Milán: el Maka Loft.

© GETTY IMAGES Parece que Chiara ha recuperado la sonrisa al lado de Giovanni Tronchetti, un atractivísimo abogado, también divorciado y padre

Ocurrió la noche del 31 al 1, entre máscaras fantasmagóricas, telarañas, murciélagos y calabazas y, aunque la treintañera y el cuarentón (ejem) pensaron que estaban perfectamente camuflados gracias a sus disfraces y maquillajes y que nadie nadie nadie iba a darse cuenta de esa conexión eléctrica o cómplice entre ambos, lo suyo no pasó desapercibido para un móvil indiscreto. En medio del grupo de amigos que sentían como refugio, entre sonrisitas por aquí y mohínes por allá, la pareja se susurró primero al oído, después las manos de uno subieron brazo arriba por los del otro y finalmente, sus labios se acercaron tanto tanto, que se acariciaron y terminaron por fundirse en uno solo. Un instante y un click, que ya está dando la vuelta al mundo.

Y así, Ferragni, después de los avatares de los dos últimos años, ha vuelto a sentir rubor en las mejillas. El corazón le late y no por la ira, ni por la rabia ni por la vergüenza o el desconcierto. Por amor. Que desde que a Fedez, su exmarido, le ingresaron por primera vez y a punto estuvo de morir a causa del cáncer de páncreas, reírse no ha sido lo suyo. Después vendría Sanremo, la crisis matrimonial, el Pandoro Gate, el divorcio, las amantes, el dissing viral en las radios, las portadas de los periódicos naranjas y las tertulias de los programas del pomeriggio… Y en este tiempo, Silvio Campana habría sido esa ligera brisa de la mañana que le habría erizado la piel. Pero Chiara, sin embargo, nunca desmintió ni confirmó nada pese a que hubo quien llegó a titular “Chiara enamorada como una adolescente de Campana”.

© GETTY IMAGES Giovanni Tronchetti con su exmujer, Nicole Moellhausen, con quien rompió tras siete años de matrimonio

Él era un hombre que, según se contaba, la protegía, pero que parecía no agradarle mucho la vida, tan expuesta e instagramable, de esta mujer para la que las redes son vida o trabajo. O ambas cosas a la vez. Pero, sea como fuere, ya es pasado y Chiara parecía condenada a ojos del mundo a que sus únicos amores correspondidos —después de que Fedez “pegara la puerta”— fueran los únicos, los importantes, los ad aeternam: Leone, Vittoria, Paloma (la perrita) y, por supuesto, la moda, pero oye, quién no echa de menos un amour fou por muy fou y pasajero que sea…

La cosa habría cambiado. Los amores incondicionales siguen, gracias a Dios, pero los ocasionales, oye, por fin, florecen. Aunque quizás los protagonistas hubieran querido, al menos por ahora, que los brotes verdes no hubieran sido taaaan robustos, energéticos y explícitos. Y es que la indiscreción de que Ferragni y Tronchetti estuvieran juntos saltó a mediados de este mes en Dagospia, una nueva fórmula informativa del mundo del paparazzeo italiano. La emprendedora y el empresario tendrían una “amistad entrañable”, una relación que se consolidaba entre paseos por via Montenapoleone y restaurantes como La Briciola donde, por cierto, Chiara habría celebrado el cumpleaños de su madre, Marina Di Guardo, junto a sus hermanas, Valentina e Francesca, y donde ¡OMG! habría estado también Giovanni. En Dagospia no se tiraban a la piscina sobre el hecho de si este morenazo de metro casi noventa estaba allí como invitado o si, por el contrario, habría sido un encuentro fortuito pero ponían la mano sobre el fuego para asegurar que ambos coincidieron y se dieron compañía. Una compañía que venía ya de tiempo atrás y que se había conocido como un ragù alla napoletana: o sea, a fuego lento. O lo que es lo mismo, que eran amigos de parque. Que resulta que los niños de uno (nada menos que tres) y de la otra (dos y del rapero Fedez) van al mismo cole y, ya saben lo que ocurre: que si tobogán, que si columpio, que si “¿está ocupado este banco?”, que si “¿quieres unas pipas?”, que si “¿te invito a un spritz?”… And so on. El caso, que tanto va el cántaro a la fuente que, en este caso, no es que no se haya roto, sino que se ha convertido en el único sustento de la sedienta.

© GETTY IMAGES Chiara con su exmarido y padre de sus hijos, el rapero Fedez

La fiesta de Halloween habría sido por tanto la puesta de largo de la pareja ante los amigos de Chiara porque sí hay algo que se ha consolidado durante estos casi 24 meses de tierras movedizas y pilares endebles, eso ha sido su núcleo duro de íntimos. Ellos —de Alice Campello a Pardis Zarei, Filippo Fiora o Angelo Tropea— le han dado brindado un apoyo incondicional y han permanecido a su lado inasequibles al desaliento por mucho que Chiara haya sido puesta en solfa y, otros, marcas incluidas, la hayan abandonado a su suerte. Así las cosas, no era cuestión de volver a ver a la sua cara amica sufriendo por las esquinas por un desaprensivo del corazón… Había que pasarle revista. Y dirán ustedes. Pero, ¿y quién es él? Que ya sabemos en qué lugar se enamoró de ella… ¿Qué viene a buscar? Pues en realidad, nada. Lo tiene todo. Pero no es tarde para querer más.

Su nombre completo es Giovanni Tronchetti Provera. Milanés del 83 y soltero desde hace un año más o menos. Licenciado en Business Management en la London English School, Giovanni es Executive Vice President Sustainability e New Mobility and Motorsport de Pirelli, la empresa en la que su padre ha ejercido de presidente delegado durante años del gigante automovilístico, en el que ahora ocupa el puesto de vicepresidente ejecutivo. Esto, en lo que se entiende como carrera profesional. En lo personal o mejor dicho, en el entramado de linajes de la alta sociedad italiana, Chiara habría encontrado el amor en el hijo de Cecilia Pirelli y Marco Tronchetti Provera, a quien, con su matrimonio, se le confió el negocio familiar. Hoy Giovanni, de 41 años, es el heredero del Coloso y uno de los líderes empresariales mejor pagados de Italia. En concreto, el tercero mejor pagado de 2023 y el cuarto, este año.

© @chiaraferragni Chiara y el empresario han sido fotografiados besándose apasionadamente durante la fiesta de Halloween

Tras siete años de matrimonio, Giovanni rompió con Nicole Moellhausen y la chispa con Chiara habría saltado este verano, tras muchas horas de espera mientras los niños jugaban al escondite inglés. Concretamente ocurrió cuando ambos coincidieron bajo el sol de Cerdeña y entre las límpidas y cristalinas aguas del paraíso de la Isla de La Maddalena y ambos surcaban el estrecho de Bonifacio con sus barcos. Ese encuentro rubricó lo que durante el invierno y la primavera se gestaba sin que la niebla lombarda les dejara ver con claridad: que estaban hechos el uno para el otro.

Y no, no se nos ha ido el pie del acelerador. Ferragni volverá por todo lo alto a los photocalles internacionales en el presentación del Calendario Pirelli 2025 que tendrá lugar este mismísimo martes 12 de noviembre cuando las modelos más espectaculares del planeta ocupen el lugar de los dinosaurios en el Natural History Museum de Londres y, así, volver a dominar el mundo. Esa alfombra roja podría ser el debut de la pareja oficial y marcar el renacer de la fustigadísima rubia convertida, otra vez, en una gran dama, no del pop, pero sí de la gran empresa. ¿Será cruel su vendetta? Lo cierto es que si un día pensó que no le quedaría ni una mísera lira para comer pan(doro), es porque siempre ha estado destinada a comer brioche.