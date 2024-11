Chiara Ferragni y Fedez, más lejos que nunca: dos maneras distintas de vivir Halloween y de entender la vida

Desde que anunciaron su separación, todas las miradas están atentas a cada uno de los movimientos de Chiara Ferragni y Fedez. Con quién se juntan, si salen de viaje, a las que fiestas que acude, los niños o si existe o no un acercamiento entre ellos. Pero nada más lejos de la realidad. Sus caminos están cada vez más y más lejos desde que comunicaron su ruptura el pasado mes de febrero, tras ocho años juntos y dos hijos en común (Leo, de 6 años, y Vittoria, de 3). De hecho, han tenido varios encuentros nada cordiales y reuniones bastante tensas. El último plan que han realizado - por separado - ha sido Halloween. La influencer y el rapero han vivido una noche terrorífica, muy distinta.

Al contrario que todos estos años anteriores en los que han sido pareja y en los que nos han tenido acostumbrados a disfrazarse juntos y disfrutar de Halloween con sus hijos, este año, ha sido todo lo contrario. Por su parte, la empresaria y creadora de contenido a nivel internacional, ha hecho las maletas y junto a sus hijos y un grupo de amigos, está disfrutando de unos días en Roma, o como ella la ha definido, "mi ciudad favorita del mundo entero". Chiara está realizando todo tipo de planes, como recorrer la capital italiana en bicicleta. Ha visitado los lugares más emblemáticos como el Coliseo Romano, el Panteón o la Fontana Di Trevi.

Chiara, también está aprovechando para disfrutar de los lugares más emblemáticos gastronómicamente hablando. Ha acudido al conocido restaurante, Pianostrada Laboratorio di cucina y a Rocco, situado en la vía Giovanni Lanza. Aquí ha podido degustar sus míticos platos como el carpacho de róbalo con Panzanella, una sopa de gambas, espaguetis a la boloñesa o caviar. También ha aprovechado que se encuentra en una de las ciudades más espectaculares del mundo para disfrutar de la noche de Roma y acudir a uno de los locales de moda, The Rome Edition, al que ha acudido con un espectacular look compuesto de un pantalón palazzo negro y un top plateado con lentejuelas.

Por su parte, Fedez, también ha optado por disfrutar de estos días fuera de casa. También ha hecho las maletas, pero con una dirección muy distinta de la que fuera su pareja. El lugar por el que ha optado el cantante ha sido Nueva York, a donde ha volado en un jet privado: "Halloween en New York", ha escrito en su perfil público. Al contrario que Chiara, él si se ha decantado por disfrazarse junto a sus amigos y se ha colocado un gorro y una especie de cuna para ir caracterizado de bebé recién nacido. Son dos formas muy diferentes de disfrutar de este día tan señalado en los calendarios, ya que Chiara ha optado por una escapada más tranquila con sus hijos a Roma, y el rapero por un viaje de diversión y fiesta.

A pesar de sus diferencias y la manera tan distinta que tiene actualmente de ver la vida, Chiara y Fedez, parecía, que habían conseguido ponerse de acuerdo a nivel legal. Después de varios enfrentamientos, algunos medios italianos publicaron que finalmente había conseguido resolver sus diferencias "de manera consensuada y pacífica", acordando que Chiara se quede con los niños y corra con los gastos de manutención, y que Fedez pueda verlos cada dos fines de semana. Incluso, se había dicho que "los gastos escolares, así como los gastos de salud y deportivos, serán de exclusiva y total responsabilidad de Fedez por su expreso deseo".

Pero cuando parecía haber una pequeña luz al final del túnel, resultó que la realidad la empañó. Tras ver todo lo que se ha dicho, la abogada de Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, ha tomado la palabra y ha enviado un comunicado a través de la agencia ANSA en la que no solo niega todas estas informaciones sino que exige "el cese cualquier actividad de divulgación de noticias infundadas sobre el asunto personal" de la influencer y empresaria. "Hasta la fecha no hay ningún acuerdo entre los cónyuges", asegura Missaglia, "especialmente" en lo que respecta a "un supuesto y falso" reparto de la custodia "casi paritaria", como se ha venido comentando. La nota de la abogado de Chiara Ferragni, que está especializada en derecho familiar, concluye con una petición para que no se difundan noticias extraídas de fuentes no oficiales que puedan "comprometer el éxito de las negociaciones".

Parece que Chiara y Fedez todavía tienen muchas cosas de las que hablar. Tienen opiniones muy diferentes pero hay algo en lo que sí que están de acuerdo: defender la intimidad de sus hijos. Quieren evitar a toda costa que sus problemas les terminen afectando y el primer paso que dieron para que esto fuera así, fue decidir dejar de sacarles en sus redes sociales, donde ahora, los pequeños salen siempre de espaldas, y no dejan que se les vea el rostro. Ahora, se abre, por tanto, un capítulo que de momento no tiene final para saber en qué términos se disuelve finalmente esta unión que había conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Por otro lado, la influencer también está pendiente de conocer la resolución del caso 'Pandoro', tras estar viviendo uno de los peores años de su vida.