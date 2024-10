Chiara Ferragni y Fedez: sin acuerdo de separación (al menos por el momento)

Como era de esperar, se está hablando mucho del acuerdo de separación de Chiara Ferragni y Fedez. La influencer y el rapero, que anunciaron su ruptura el pasado mes de febrero tras ocho años juntos y dos hijos en común (Leo, de 6 años, y Vittoria, de 3), ya han comenzado los trámites legales de su divorcio y han tenido sus primeros encuentros. Nada cordiales ni amables, por cierto. Han sido reuniones bastante tensas y fuentes de su entorno aseguran que les resulta muy difícil "mantener una conversación serena y en tono relajado".

© Getty Images Chiara Ferragni y Fedez en un estreno en Roma en 2019

Sin embargo, algunos medios italianos han publicado esta semana que finalmente había conseguido resolver sus diferencias "de manera consensuada y pacífica", acordando que Chiara se quede con los niños y corra con los gastos de manutención, y que Fedez pueda verlos cada dos fines de semana. Incluso, se había dicho que "los gastos escolares, así como los gastos de salud y deportivos serán de exclusiva y total responsabilidad de Fedez por su expreso deseo".

© Getty Images Chiara Ferragni en un evento en Madrid el 16 se septiembre

Pero, como siempre, la realidad es muy distinta. Tras ver todo lo que se ha dicho, la abogada de Chiara Ferragni, Daniela Missaglia, ha tomado la palabra y ha enviado un comunicado a través de la agencia ANSA en la que no solo niega todas estas informaciones sino que exige "el cese cualquier actividad de divulgación de noticias infundadas sobre el asunto personal" de la influencer y empresaria.

"Hasta la fecha no hay ningún acuerdo entre los cónyuges", asegura Missaglia, "especialmente" en lo que respecta a "un supuesto y falso" reparto de la custodia "casi paritaria", como se ha venido comentando. La nota de la abogado de Chiara Ferragni, que está especializada en derecho familiar, concluye con una petición para que no se difundan noticias extraídas de fuentes no oficiales que puedan "comprometer el éxito de las negociaciones".

© Getty Images Fedez en la gala amfAR Venecia 2024

Este comunicado se ha producido horas antes de que Chiara haya sido fotogriada visitando precisamente a su abogada en Milán. Acompañada de su madre, Marina Di Guardo, la influencer se mostró especialmente sonriente, saludando a la prensa, haciéndose fotos con sus fans...

© GTRES

© GTRES

Parece que Chiara y Fedez todavía tienen muchas cosas de las que hablar. Tienen opiniones muy diferentes pero hay algo en lo que sí que están de acuerdo: defender la intimidad de sus hijos. Quieren evitar a toda costa que sus problemas les terminen afectando y es por ello que están haciendo todo lo posible para que puedan sobrellevar su divorcio de la mejor forma posible.

De hecho, hace meses ya hicieron un cambio drástico en sus vidas cuando decidieron dejar de sacarles en sus redes sociales. Ferragni, que tiene 28,7 millones de seguidores mientras que Fedez ya ha superado los 14 millones, no han vuelto a publicar imágenes en las que se vea la cara de Leone o Vittoria. Si les sacan, siempre es de espaldas o mostrando alguna parte de su cuerpo.

© GTRES

Fuentes cercanas a la influencer han asegurado a la prensa italiana que la empresaria italiana quiere darlo todo zanjado cuanto antes para centrarse en su nueva vida junto a sus niños y reconducir su carrera profesional después del daño que le hizo el 'Pandorogate' y todas las polémicas que ha tenido en estos últimos meses, que se han agravado con el último movimiento de la Fiscalía de Milán, que ve indicios de estafa en sus campañas comerciales.