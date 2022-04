Fedez cuenta cómo se encuentra un mes después de que le extirparan un tumor en el páncreas

Hace poco más de dos semanas Fedez recibía el alta tras haber sido intervenido de un tumor en el páncreas y ahora el cantante ha compartido con sus incondicionales cómo se encuentra y el gran cambio físico que ha experimentado desde entonces. Junto a una imagen con el torso desnudo en la que se aprecia la cicatriz de la intervención, el marido de Chiara Ferragni escribe: “He perdido casi diez kilos desde que me operaron. No veo la hora de subirme al escenario de nuevo”. Manifiesta así las ganas que tiene de reencontrarse con su público que se ha volcado con la pareja tras conocerse los problemas de salud del intérprete.

Durante su proceso de recuperación, su mujer y sus hijos Leone y Vittoria, de 4 y 1 años respectivamente, han sido su mejor medicina. Así lo refleja en sus perfiles que se llenan de imágenes junto a la reconocida influencer y los niños, que protagonizan las divertidas tardes de juegos de la pareja. Ha reflejado Fedez también en sus perfiles la labor solidaria que lleva a cabo con su fundación, con la que ha transportado medicamentos destinados a la población de Ucrania.

Un diagnóstico temprano

El 18 de marzo a través de un breve vídeo Fedez anunciaba entre lágrimas que padecía un grave problema de salud que le obligaba a pasar por el quirófano. Fue una semana después cuando detalló la enfermedad que tenía. “Descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los tratas a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". En la operación le quitaron el tumor y parte del páncreas, como él mismo explicó.

El ganador de dos premios MTV se confesó muy consciente de que tiene por delante "un importante camino", pero también dijo que está tranquilo porque "afortunadamente me lo han cogido con tiempo". Tras recibir el alta aseguró que ahora ve la vida de una manera diferente. “Me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida” dijo.

