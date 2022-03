Chiara Ferragni y Fedez celebran el primer cumpleaños de su hija Vittoria en un momento duro para la familia

Chiara Ferragni y su marido Fedez celebran el primer cumpleaños de su hija Vittoria en unas semanas complicadas para ellos. La influencer ha publicado en sus perfiles sociales una simpática galería de instantáneas en las que se puede ver la felicidad de la familia por este aniversario y la sorpresa de la niña ante una tarta gigante. Como la socialité ha revelado en el pie de la fotografía, las imágenes pertenecen al pasado domingo, pues la fiesta se ha tenido que adelantar unos días a la fecha real de nacimiento de la pequeña, ya que Fedez tendrá que pasar unos días en el hospital. Un ingreso relacionado con el tratamiento que el rapero italiano comenzará a recibir para combatir la enfermedad que le fue diagnosticada recientemente y de la que no ha querido dar detalles. En esta misma publicación, la empresaria ha querido mandar un mensaje de ánimo al músico. "Pronto estarás en casa. Te amamos con locura papá", han sido las tiernas palabras que cerraban la nota.

VER GALERÍA

Una celebración que ha llegado a los pocos días de que Leone, el hijo mayor de la pareja, soplara las velas por su cuarto cumpleaños. Una fecha señalada sobre la que su padre quiso hacer una reflexión especial. "El tiempo vuela y ahora te abrazo más fuerte que nunca". Sin ninguna duda, la familia es uno de sus pilares fundamentales para Fedez. Y es que como el propio intérprete de Italiana ha declarado, son ellos los que le dan la fuerza necesaria para seguir luchando en este complicado trance. "Gracias a mi esposa, que siempre está a mi lado día y noche, gracias a mi familia y a mis padres que han hecho todo lo posible para mantener la moral alta. Gracias a nuestras dos estrellas que logran crear magia sin darse cuenta. Dame la fuerza para enfrentar todo esto".

VER GALERÍA

Valentina, la hermana de Chiara Ferragni, padece cáncer de piel

El artista decidió hacer pública su enfermedad para así justificar su notable ausencia en el mundo online. "Desafortunadamente me encontraron un problema de salud. Tengo un camino por delante que tendré que tomar". Sin embargo, por el momento, el cantante ha preferido no revelar cuál es el diagnóstico exacto de su enfermedad. "Todavía no me siento preparado, pero lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura". Una noticia que caía como un jarro de agua fría, pero a la que Fedez ha sacado una lectura positiva. "Afortunadamente me lo han cogido con tiempo". También ha querido ofrecer a todos aquellos que se encuentran atravesando un momento complicado al otro lado de la pantalla un motivo por el que sonreír. "Con esto me he dado cuenta de la importancia que tiene poder sacarle una sonrisa a alguien que quizá está pasando un momento difícil. Mi disco se hizo para eso", dijo, anunciando de esta manera el lanzamiento de su nueva música como una forma de terapia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.