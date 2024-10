Kerem Bürsin se enamora de Melisa Sabancı Tapan, prima del novio de su ex Hande Erçel

Gracias a su talento, carisma y humildad, Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los galanes turcos más queridos y solicitados de la industria del espectáculo. Love is in the air fue la serie que lo lanzó a la fama a nivel internacional y también sería la frase que mejor define su estado actual. A sus 37 años, el actor ha anunciado que su corazón vuelve a latir tras su ruptura en enero de 2022 con Hande Eerçel, su compañera en la exitosa producción, un romance que llenó de ilusión a todos sus fans que vieron como su historia de amor en la ficción traspasaba la pantalla.

Durante la promoción de Mavi Mağara (Cueva azul), su nueva película, en la que además de ser protagonista ha escrito el guion, Bürsin sorprendía afirmando que "mi corazón está lleno". Muy ilusionado por el gran momento personal que atraviesa, también comentó: "Estoy muy feliz, nuestra relación ha empezado muy bien", aunque no revelaba la identidad de su afortunada. A pesar de la multitud de romances que le han atribuido, sin confirmación por ninguna de las partes, ahora sabemos que la mujer que ha conquistado el corazón de uno de los solteros de oro de la escena turca ha sido Melisa Sabancı Tapan, según ha informado la periodista Birsen Altuntaş.

Esta relación ha causado cierto revuelo en los medios turcos, ya que, aunque hace dos años que Hande Erçel rehízo su vida junto a Hakan Sabancı, y que ambos actores tomaron caminos diferentes, esta nueva historia de amor del protagonista de Quiéreme siempre vuelve a vincularle a su expareja. Melisa es nieta de Sakıp Sabancı, lo que la convierte en familia lejana del novio de la protagonista de Bambaşka Biri, primos para ser exactos.

Tal y como ha revelado Altuntaş, la pareja llevaría dos meses de noviazgo, sin embargo, el amor entre el protagonista de En el corazón de la ciudad y Tapan podría haber comenzado antes. "No es nuevo, han pasado seis meses. Han estado guardando el secreto, pero al final se ha sabido", ha desvelado la famosa influencer Yasemin Özilhan, amiga cercana de Kerem Bürsin, a los reporteros turcos. Aunque aún no ha podido reunirse con su íntimo debido a la apretada agenda del actor, se alegra de verlo "feliz" y de "muy buen humor".

Son pocos los detalles que han trascendido sobre este incipiente noviazgo. Actualmente, Bürsin se encuentra en Çeşme rodando la serie de televisión Platonik, que protagoniza junto a Gupse Özay y Öykü Karayel (El juego de mi destino, Late mi corazón Kuzey Güney), pero se espera que pronto desvele más datos sobre su nueva relación.

¿Quién es el nuevo amor de Kerem Bürsin?

Melisa nació en Estambul el 13 de enero de 1993 y pertenece a la influyente familia Sabancı, una de las respetadas de Turquía. Estudió Negocios Internacionales y Psicología en la Universidad de Richmond en Londres, y después hizo un máster en Desarrollo Económico y Político en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Actualmente, forma parte del consejo de administración de Sabancı Holding, al igual que Hakan, el prometido de Hande Erçel.

La joven emprendedora ha trabajado en diversos sectores, desarrollando proyectos que van desde la inclusión financiera hasta la industria sostenible. En otoño de 2019, fundó Gate 27, un espacio experimental que apoya a artistas y proyectos enfocados en la sostenibilidad y el desarrollo económico. Desde entonces, ha gestionado su crecimiento, estableciendo diferentes colaboraciones con instituciones líderes en el mundo del arte.

La empresaria se enfoca en el emprendimiento social tanto en su trabajo profesional como en su vida personal. Además, colabora con la Fundación Sabancı y trabaja como asesora en proyectos de responsabilidad social en conjunto con la Universidad Sabancı y el Museo Sakıp Sabancı.

Melisa suele compartir con sus seguidores su día a día, en su trabajo como en su vida personal. En su perfil vemos que es gran amante de los viajes, el arte y los animales; tiene dos mascotas: un labrador y un bulldog francés. Su pasión por los perros coincide con la de Bürsin, quien es dueño de Héctor, un simpático yorkshire al que adora y con quien comparte imágenes y vivencias siempre que puede.