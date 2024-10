Simon Cowell, devastado tras la muerte de Liam Payne: 'Tu hijo estará muy orgulloso de todo lo que has logrado'

Cada vez son más los mensajes de cariño por parte de los familiares y amigos de Liam Payne a raíz de su muerte. En las últimas horas hemos visto cómo su pareja, Kate Cassidy, publicaba unas palabras de agradecimiento por el cariño recibido durante todo este tiempo. También, la madre de su hijo Bear, Cheryl Cole, expresaba su preocupación por el futuro de su hijo Bear, particularmente en relación con las imágenes y rumores que han circulado tras la muerte de Liam.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Simon Cowell, creador del grupo One Direction que mantenía una relación de más diez años de amistad con el cantante fallecido: "Quería que supieras lo que siempre le decía a las miles de personas que me preguntaban: ¿Cómo es Liam? Y les decía que eras amable, divertido, dulce, atento, talentoso, humilde, centrado. Y cuánto amabas la música. Y cuánto amor genuino sentías por los fans" comienza diciendo en la carta dedicada a Payne.

También ha recordado el momento en el que se conocieron: "Tuve que decirte cuando tenías 14 años que este no era tu momento". Auque luego ambos firmaron la promesa de "volverse a encontrar". Todos los mensajes de los seres queridos coinciden en la pasión de Liam por la música, así lo recalca Cowell, "mucha gente se habría dado por vencida. Tú no lo hiciste. Volviste y en cuestión de meses todo el mundo conocía a Liam. Y nunca olvidaste a los fans. Te vi pasar tanto tiempo con gente que había querido conocerte. Realmente te preocupabas".

Liam tuvo a su hijo Bear hace siete años, fruto de su noviazgo con Cheryl Cole, y Simon ha querido dedicar también unas bonitas palabras al pequeño. "Conocí a tu hijo, Bear. Tiene tu sonrisa y ese brillo en los ojos que tienes tú. Y estará muy orgulloso de todo lo que lograste y de cómo lo lograste". Además, para terminar, ha mandado un bonito mensaje a la banda One Direction, "siempre pensé que los cinco de la banda eran hermanos. Y al leer sus mensajes creo que lo eran. Y ahora, Liam, puedo ver el efecto que tuviste en tanta gente. Porque nos dejaste demasiado pronto. Descansa en paz, amigo. Y le envío mi amor, pensamientos y oraciones a tu familia".

El paso de Payne por 'The X Factor' en 2008

Liam Payne hizo su primera aparición televisiva en The X Factor en 2008, con apenas 14 años, pero fue rechazado por el jurado. Su primera presentación fue con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. A pesar de su voz prometedora, Simon Cowell lo rechazó en esa ocasión, sugiriéndole que volviera más adelante para estar más preparado. No sería hasta dos años después, que encontraría la fama en el mismo programa junto a sus compañeros Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Si alguien puede presumir de apostar por un talento musical es Simon Cowell. El célebre juez televisivo decidió unir a la banda, que quedó en tercer lugar en el concurso, pagándoles un contrato discográfico con Syco Music para que pudieran lanzar un disco. Juntos lograron convertirse en la banda más popular del momento gracias a su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.

Finalmente, el grupo se disolvió en el año 2016 después de que Zayn Malik, uno de los cinco integrantes del grupo, abandonara la formación en 2015. Malik comentó que cada vez empezaron a crecer tensiones entre los miembros de la banda, y cada uno empezó a pensar ya en una carrera en solitario. De hecho, Payne empezó dicha carrera, con la que tuvo muchos éxitos. Pero esta separación no influyó en la relación con el que fuera su creador, Simon Cowell.

Mensaje de Robbie Williams

Cowell no ha sido el único en mostrar su dolor, el cantante Robbie Williams ha querido dar sus condolencias a la familia, pero sobre todo, ha querido mandar un mensaje de concienciación a la sociedad. "Por desgracia, Internet seguirá siendo Internet. Los medios de comunicación seguirán siendo los medios de comunicación y la fama seguirá siendo la fama. Pero como individuos tenemos el poder de cambiar. Podemos ser más amables. Podemos ser más empáticos. Podemos, al menos, intentar ser más compasivos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los desconocidos en la vida y con los desconocidos en Internet" concluye.

Palabras que llegan en un momento en el que Cheryl, pide respeto a todos aquellos que están difundiendo mensajes falsos por las redes sociales. "Lo que más me perturba es que un día Bear tendrá acceso a los horrendos documentos que hemos visto", comentaba ayer en sus redes sociales.