Revelan que Liam Payne recibió un duro golpe profesional días antes de su fallecimiento

Conforme pasa el tiempo, se conocen más detalles de las circunstancias que rodeaban a Liam Payne antes de su triste fallecimiento. El cantante de 31 años murió el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina. Tras este lamentable hecho se reportó que el exintegrante de One Direction se sentía agobiado por los problemas legales que lo vinculaban a su exprometida Maya Henry. Ahora, se ha revelado que, al parecer, también pasaba por dificultades en el ámbito laboral, pues días antes de su deceso había recibido una mala noticia al respecto.

© Getty Images Se ha reportado que Liam Payne no pasaba por un buen momento profesional.

De acuerdo con medios como Page Six y DailyMail, Liam fue abandonado por su sello discográfico apenas unos días antes de su partida. Según detalló, el cantante firmó un contrato con una disquera, propiedad de una conocida compañía, en julio de 2016 cuando se lanzó como solista, y estaba muy emocionado por lo lucrativo que podía ser el acuerdo.

Sin embargo, Liam no contaba con que una reciente reorganización en la empresa derivaría en que, de ser una subsidiaria, su disquera pasara a quedar bajo el sello principal. Al parecer, este movimiento conllevó a una serie de decisiones que incluyeron el despido del cantante.

“El anticipo de Liam fue enorme y no lo recuperó”, dijo una fuente. “De todos los chicos de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente”, agregó. Además, de acuerdo con el tabloide británico, aparentemente se suspendió el lanzamiento de su segundo álbum antes de que la empresa lo dejara.

© Getty Images Liam Payne firmó como solista en 2016, pero las cosas no funcionaron tan bien.

También se reportó que el publirrelacionista de Liam renunció a principios de este mes, por lo que él quedó sin ninguna representación publicitaria justo en momentos en el que él estaba expuesto por las revelaciones de su ex Maya Henry.

“Es como si toda la carrera musical que Liam había construido desde que se lanzó como solista hace ocho años se estuviera desmoronando, quedaba muy poco para él. Debió haberlo devastado por completo”, dijo una fuente citada por dicho medio.

“Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Su legado vivirá a través de su música y de los innumerables fanáticos que inspiró y que lo adoraron. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Liam”, expresó la empresa en un mensaje publicado en sus redes sociales que a su vez fue replicado por el sello discográfico con el que firmó el cantante.

Los problemas legales y de su vida personal

Una fuente contó a People que Liam "estaba extremadamente abrumado por todos los problemas legales" que involucraban a su expareja Maya Henry. La modelo de 23 años, con quien él estuvo comprometido hasta 2022, emitió una carta de cese y desistimiento la semana pasada contra el cantante, alegando que él la había contactado repetida e insistentemente por diversos medios. Además, reveló que el intérprete también había contactado a sus amigos y familiares.

© Getty Images Liam y Maya terminaron definitivamente en 2022.

Días antes del fallecimiento de Liam, Maya había publicado un video en TikTok en el que no solo hablaba de dicha conducta de su ex, sino que lo señalaba por usar a sus fans para atacarla. “Es difícil cuando estas personas te atacan por decir la verdad sobre cosas que sucedieron”, contó.

Meses antes, la joven publicó Looking Forward, una novela inspirada en su relación con el cantante, pues aborda el tumultuoso romance entre una chica y un cantante pop. En la historia se aborda el ultimátum que supuestamente le dio el intérprete a su pareja para terminar con su embarazo, de lo contrario pondría fin a su relación. Tras el revuelo que causó esta parte de la historia, ella terminó por confirmar ciertas similitudes con la realidad. “Lo que pasé en la vida real es muy parecido a lo que pasó Mallory en el libro. Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”, contó en el podcast The Internet Is Dead.