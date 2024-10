Así fue la visita de Liam Payne al programa 'Hoy' seis años atrás

Los fans de Liam Payne recuerdan con cariño las anécdotas del famoso cantante ex integrante de One Direction, quien falleció en la ciudad de Buenos Aires tras caer del balcón de la habitación de hotel en la que se hospedaba. A lo largo de su carrera como solista, el intérprete ganó el cariño del público que lo apoyó de manera incondicional en distintas partes del mundo, y México fue uno de los países que visitó para complacer a sus seguidores con su trabajo musical. En aquella ocasión de 2018, Liam eligió el programa matutino Hoy para conversar con el público tras asistir a una entrega de premios, una mañana inolvidable para Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, quienes han recordado una vez más ese momento.

© YouTube/ Programa 'Hoy' Liam Payne contó en 'Hoy' que sus fans lo sorprendieron con mariachi afuera de su hotel.

La conversación de Liam en Hoy

El cantante fue recibido por los presentadores en junio de 2018. Ese día, Natalia Téllez, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Mauricio Mancera y el fallecido Fernando del Solar, compartieron una amena charla con el intérprete, quien dijo estar feliz de su llegada a México, país en el que tenía muchos fans. “Ellos pagaron una hora de mariachi afuera del hotel y la gente estaba afuera…”, contó en esa ocasión al referirse al cariño que los seguidores mexicanos solían expresarle. “Fue genial”, agregó, para luego compartir que en su primera visita con One Direction no había tenido la oportunidad de conocer la Ciudad de México, y fue en esa ocasión que pudo visitar un parque, aunque no recordó el nombre.

Video relacionado

Liam conversó en aquel momento sobre su colaboración con J Balvin y su gusto por la gastronomía mexicana, tras la pregunta de Galilea Montijo, quien le recomendó probar algunos platillos. En otro momento, Liam respondió las preguntas de sus fans, y reveló que a su pequeño hijo le gustaba la canción Familiar, en colaboración con Balvin. “Hacer Familiar fue la mejor cosa porque tan pronto llegué a casa y se la toqué a mi hijo, nunca lo vi tan enloquecido… así que siempre que esta triste o llora empieza (a decir): ‘Familiar, Familiar’…”, contó en tono simpático.

© @galileamontijo Galilea Montijo lamentó con este recuerdo la muerte del cantante.

Los conductores de ‘Hoy’ lamentan la partida de Liam

La mañana del 17 de octubre, los conductores del programa Hoy recordaron la visita de Liam al foro. Galilea Montijo incluso compartió una fotografía en la que aparece posando junto al fallecido cantante. “Qué triste noticia”, escribió la tapatía. Durante la transmisión, Galilea agregó: “Tuvimos la fortuna de conocerlo, de tenerlo aquí, tipazo ¿se acuerdan?”. Por su lado, Andrea Legarreta destacó: “No está totalmente aclarado qué fue lo que sucedió, esta situación todo te lleva a pensar ciertas cosas pero tiene que confirmarlo…”, explicó en su intervención. “Que su familia encuentre la tranquilidad, la fortaleza que se necesita ante una noticia tan fuerte, lo lamentamos muchísimo…”, dijo.

La causa de muerte de Liam Payne

Aunque todavía se siguen llevando a cabo averiguaciones, el resultado preliminar arrojó que el cantante sufrió “politraumatismos que derivaron de una hemorragia interna y externa” a raíz de la caída desde el balcón de la habitación de hotel en la que se hospedaba. Mientras se siguen analizando las pruebas al cuerpo del cantante, las autoridades han clasificado su caso como de “muerte dudosa”, según especifica el diario argentino La Nación.