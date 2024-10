Fallece Liam Payne, exintegrante de One Direction a los 31 años

La música se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction. El cantante y compositor de 31 años fue encontrado sin vida luego de que, según informes locales, cayera desde el tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo, Argentina.

© IG: @liampayne Liam Payne

Las autoridades acudieron al llamado de emergencia este miércoles, en el que se informaba que había un hombre de mediana edad bastante agresivo y, supuestamente, bajo las influencias de alguna sustancia. Personal policial de la Comisaria 14B no sólo llegó al lugar de los disturbios, sino que el titular del el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, confirmó el deceso del cantante originario del Reino Unido, asegurando que sufrió "lesiones gravísimas incompatibles con la vida".

Y detalló: "A las 17:04 a través del 911 sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel Casa Sur. A las 17:11 arribamos y un equipo de cercanía del SAME comprobó el fallecimiento de este hombre, después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída y tuvimos que constatar el fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo a TN.

© Getty Images Liam Payne

El cantante habría presentado fracturas en la base del cráneo, la cual es considerada una lesión grave. Según informes, Payne llegó solo al hotel el domingo 13 de octubre. De acuerdo con a un trabajador del lugar, se alertó al escuchar un fuerte ruido en la parte trasera del hotel, al momento de inspeccionar qué sucedía, encontró al cantante en el piso, presuntamente tras caer desde el balcón de su habitación.

Su camino a la fama y la familia que deja

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam James Payne soñaba con convertirse en corredor olímpico, pero todo cambió cuando descubrieron su talento vocal en la escuela, mismo que fue desarrollando con clases especiales.

A los 15 años acudió a una audición para The X Factor, pero el juez, Simon Cowell, lo descartó por ser muy joven y pidiéndole que lo intentara años después. Liam tomó el consejo y dos años más tarde volvió a audicionar, esta vez fue considerado para formar parte del grupo One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson; con quienes lanzó su primer álbum de estudio en 2011, titulado Up All Night. En 2016 se lanzó como solista ante la disolución del grupo.

© Getty Images Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles de One Direction

En 2017, junto a su expareja, la cantante Cheryl Tweedy, dio la bienvenida a su hijo, Bear Grey Payne. En octubre de 2022, fue visto junto a Kate Cassidy, con quien confirmaría un romance un mes después.