En medio del luto por su mamá, Stephanie Himonidis regresa al trabajo

No han sido días fáciles para Stephanie Himonidis, pues la semana pasada compartió con sus seguidores que había sufrido la dolorosa pérdida de su madre, la señora María del Socorro Himonidis. 'Chiquibaby' se ausentó por unos días del show de ¡Siéntese Quien Pueda! para estar al lado de sus seres queridos y así tratar la inesperada partida de su mamá. A una semana de estos hechos, 'Chiquibaby' ha regresado al show de Univision, arropada por el cariño y comprensión de sus colegas.

© IG: @chiquibabyla Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' junto a su mamá

Fue en la emisión del pasado lunes 14 de octubre que la presentadora de raíces mexicanas volvió al show, donde la recibieron con mucho cariño Lucho Borrego, Carolina Sandoval, Alejandra Jaramillo, Kerly Ruiz, Alex Rodríguez y Jorge Bernal.

Vestida de negro, en señal de que aún está de luto, Himonidis agradeció al público y a sus compañeros por las muestras de afecto en los últimos días, los cuales ha descrito como los más difíciles de su vida. "Muy feliz de estar de regreso aquí con cada uno de ustedes, porque ustedes me dan fuerza para salir adelante y ante todo quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo por todas esas muestras de cariño que me han dado fuerza en estos últimos días que han sido los más difíciles de mi vida", dijo con la voz entrecortada.

© IG: @chiquibabyla Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' y su mamá

"Pero yo sé que tengo un ángel en el cielo y que ella hubiera querido que yo siguiera adelante y que hiciera lo que más amo en esta vida que es estar aquí con ustedes aquí estoy y vamos a echarle muchas ganas", agregó.

Amara 'La Negra', Carlos Mesber, Karla Gómez, Karina Bnada, entre otras celebridades se sumaron a las muestras de solidaridad para 'Chiquibaby', así como sus seguidores, quienes le enviaron sus condolencias y sus mejores deseos en medio del trance que vive.

Fue justo hace un semana cuando 'Chiquibaby' usó sus redes sociales para dar a conocer la noticia más devastadora de todas. "Con profundo dolor les comparto, que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparo para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre… estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza 😢 💔 'Mamá Coco' como la llamaban sus nietos era una mujer mlegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos, nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y lo más importante que nunca olvidáramos de donde veníamos. Vuela Alto COCO 🕊️🕊️🕊️ dale un fuerte abrazo a Papa Peter y descansa en paz, ¡te amaremos siempre!".

© @habiaunavezunafoto_ Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' junto a su mamá y su hija

La presentadora de televisión acompañó sus palabras con un carrusel de imágenes de algunos de los mejores al lado de su madre, quien por cierto fue una abuelita ejemplar para la pequeña Capri Blu, hija de 'Chiqui' y que cumplió tres años en agosto pasado.