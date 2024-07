‘Chiquibaby’ llora al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida

Protagonistas de una entrañable y sincera amistad, Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ han hecho de su podcast un espacio para compartir con el público sus vivencias personales, incluidas las más dolorosas. En el episodio más reciente de Ada y Chiqui de Show, la presentadora mexicana rompió en llanto al recordar la dura pérdida de su padre, la cual ocurrió mucho antes de que ella se convirtiera en madre.

© Instagram @adaychiquideshow Adamari y 'Chiquibaby' han abierto su corazón con el público en su podcast.

Las conductoras, quienes actualmente se encuentran de viaje por Europa con sus familias, charlaron sobre las situaciones que podrían ser consideradas traumáticas, y si bien ‘Chiquibaby’ admitió no haber tenido un trauma como tal, confesó que el fallecimiento prematuro de su padre sí la afectó. “A mí sí me marcó mucho la pérdida de mi papá porque mi papá murió joven, a los 55 años”, recordó.

“A pesar de que me dio una gran vida a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, me pesó que se fuera en ese momento en el que yo empezaba a despegar mi vida, mi carrera”, continuó la presentadora tapatía mientras tu voz comenzaba a quebrarse. “Y que se ha perdido todo lo bonito que me ha pasado”, agregó.

© YouTube Ada y Chiqui De Show Adamari no dudó en consolar a su amiga.

Los sentimientos terminaron por aflorar en ‘Chiquibaby’ y Adamari, en un gesto de cariño y empatía, se levantó de inmediato de su lugar y se aproximó a abrazarla. “Él te ve, mami. Él sabe y él está contigo. Él nunca te ha abandonado, mi amor”, le dijo la boricua a su amiga para consolarla. “Lo extraño tanto porque se fue tan joven, no conoció a mi esposo, no conoció a Capri, se perdió tantas cosas”, continuó entre sollozos.

Logró salir adelante con la ausencia de su papá

Un poco más tranquila, Stephanie reconoció que la ausencia de su padre contribuyó a formar la persona que es. “Aunque el hecho de que él se haya ido me hizo la mujer fuerte que soy. Me hizo sentir que tenía un ángel en el cielo y que me mandaba bendiciones”, agregó conmovida.

© Instagram @chiquibabyla 'Chiquibaby' y su padre en una linda y nostálgica postal-

“Y también que yo tenía que demostrarle no solo a mi mamá que está con vida, sino también a él que no lo iba a defraudar, que yo iba a ser una buena hija, que iba a ser una buena persona y que lo iba a hacer sentir orgulloso de quién me he convertido”, expresó.

“Y ese sí ha sido un momento muy triste porque han pasado muchos años, el 8 de junio de este año cumplen 10 años, no, muchos más años, ya perdí la cuenta desde que se fue. Es difícil cuando tú pierdes a un ser querido como una mamá, un papá, un hijo, el dolor a veces se te olvida, pero el dolor sigue ahí presente”, reflexionó.