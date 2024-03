Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ se sincera sobre los problemas de alimentación que tanto le afectaron

En su programa junto a Adamari López, Ada y Chiqui de Show, Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ encontró el canal ideal para hablar sobre uno de los problemas que más la afectó durante su juventud. En un episodio en el que trataron temas de salud física y mental, la presentadora confesó que durante su adolescencia padeció desórdenes alimenticios, lo que puso su vida en riesgo.

‘Chiqui’ reveló que cuando asistía a la escuela, algunos de sus compañeros se burlaban de ella por su físico, llamándola con nombres que ella encontraba ofensivos y que la afectaron mucho. “No estaba saludable, porque llegó un punto, como a los 16 años, que esto fue un shock, creo que nunca lo he dicho”, confesó ante su amiga.

Aquello la llevó a someterse a rigurosas dietas y ejercicio extremo que pronto afectaron su salud física. La situación fue tan grave que incluso llegó a perder su periodo, una clara alarma de que no estaba bien, pero que su familia tomó por otro lado.

“Se me fue el período. Hay una condición que se llama amenorrea, entonces cuando tú tienes 16, casi 17 años, y se te va el período, o sea en mi casa pusieron el Jesús en la boca. Mi mamá se sentó en la sala de la casa: ‘Hija, tenemos que hablar, tu período no te ha llegado’”, recordó.

Un cambio necesario que la hizo mejorar

A pesar de todo, los sueños de Chiquibaby se mantuvieron intactos y continuó trabajando hasta hacerlos realidad. Fue por ello que se mudó a Estados Unidos en busca de cumplir sus metas profesionales, lo que también representó una gran mejoría en su salud.

“Cuando empiezo a hacer una vida independiente, me empiezo a querer más a mí misma, sube mi autoestima, y empecé a cuidarme. Poco a poquito fui bajando, que en algún punto llegaron a decir que hasta me había hecho cirugía, pero no, no fue el caso”, contó feliz por cómo se superó.