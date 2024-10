Stephanie Himonidis 'Chiquibaby', de luto por el lamentable fallecimiento de su mamá: 'Estoy devastada'

Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', atraviesa por el momento más complicado en su familia. Este lunes por la noche, la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su mamá, María del Socorro Himonidis.

"Con profundo dolor les comparto que, este año, ¡la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas! Pero NUNCA me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi Madre...", escribió junto a una galería de los momentos más tiernos junto a ella y su hija de tres años, Capri Blu.

"¡Estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza 😢 💔!", agregó con el corazón roto ante la situación que deja un gran vacío en su vida. Y continuó: "'Mamá COCO', como la llamaban sus nietos, era una mujer alegre, una mujer fuerte y una mujer que quería lo mejor para sus hijos. Nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y, lo más importante, ¡que nunca olvidáramos de dónde veníamos!".

Entre los más tiernos recuerdos de su infancia, la presentadora concluyó el mensaje más triste que ha tenido que compartir con sus seguidores: "Vuela alto, COCO 🕊️🕊️🕊️ Dale un fuerte abrazo a Papá Peter y descansa en paz. ¡¡Te amaremos siempre!!".

Por el momento, Chiquibaby y su familia han querido mantener en privado los detalles de esta terrible noticia, sin dar a conocer la causa del deceso de la señora María del Socorro.

La calidez de 'Mamá Coco'

En estos momentos de dolor, los fans de la originaria de México arroparon su corazón con cálidos mensajes y el pésame ante la situación que suele ser difícil emocionalmente. "Lo lamento mucho @chiquibabyla te acompaño en tus sentimientos. Un fuerte abrazo 🙏", escribió Francisca al enterarse.

Adamari López, quien es más que una amiga para Chiquibaby, recordó con cariño a la mujer, a quien conoció en un ámbito mucho más familiar. "Mamá Coco era especial. La recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida 🥲😢 Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz 🙏🏻💕🕊️", escribió.