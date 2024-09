Así luce remodelada la casita de muñecas de Capri Blu, la hija de 'Chiquibaby'

Capri Blu está encantada con el regalo tan especial que recibió por parte de su madrina, Adamari López. La presentadora de Desiguales y su hija, Alaïa, llegaron a un acuerdo muy especial cuando decidieron obsequiarle a la pequeña la casita en la que crearon tantos recuerdos. si bien fue una difícil decisión, se sienten muy contentas por ahora ver a la hija la hija de Stephanie Himonidis 'Chiquibaby' y Gerardo López. Pero antes de que pudiera estrenarla, la hermosa casita pasó por una breve renovación para adaptarla a los gustos de Capri Blu, ¡y el resultado es maravilloso!

Capri Blu y sus papis posaron frente a la casita mostrando cómo luce ahora en el patio de su casa. La gran diferencia es el acabado exterior, pues mientras la casita era de color blanca con tejas grises, ahora tiene detalles azules en las puertas, ventanas y a la orilla del techo. Las ventanas de la casita vuelven a tener vida con flores, un toque muy especial y femenino que no podía faltar en el exterior para recibir a sus invitados.

La familia posó para la lente de Juan Manuel Gómez (@juanito_visual_) en estas primeras imágenes de la casita ya terminada y lista para que la pequeña pase horas de diversión en un espacio para ella.

La nena cumplió tres años a mediados de agosto, una edad perfecta para que juegue en la casita que podría convertirse en su propio refugio. Capri Blu está de lo más contenta con su gran regalo y, por dentro, la casita ya empieza a tener su propio toque.

"Capri Blu está feliz con su casita que le regalo su madrina", escribió Chiquibaby junto a las instantáneas. Y agregó: "¡Les compartimos con mucho cariño las primeras fotos de este espacio MUY especial!. Cabe recordar que entre ella y Adamari existe una gran amistad, además de la complicidad que tienen como colegas y socias, algo que se nota en su podcast Ada y Chiqui de Show.

Algunas cosas quedaron intactas, pues se encuentran en buen estado, como el mini sofá azul en la sala, o la decoración de las paredes. Una de ellas es blanca con punto de colores pastel, lo que la hace un lugar tranquilo y divertido al mismo tiempo.

La casita cuenta con dos pisos así como sistema de luz y aire acondicionado.

Capri también tiene muchos juguetes ahí, con los que ayudará a que su imaginación se desarrolle mucho más.

La cocina de juguete también cambió, pues ahora es de color "pink", que va muy bien con las paredes. El piso, que solía ser Blanco con flores rosas y detalles amarillos, ahora tiene otro patrón. Aunque es similar, con flores y fondo amarillo, se ve muy diferente.

En las paredes ya no se ve el nombre de Alaïa, ahora es el nombre de Capri Blue el que se nota en este espacio que tiene muy contenta a la pequeña.

Adamari López y Toni Costa trabajaron en 2019 en este proyecto para su hija, cuando tenía sólo cuatro años. Con ayuda de un profesional, la ex pareja presentó la casita en marzo de 2020. El lugar se convirtió en el escenario perfecto para muchas fotos familiares y de la pequeña Alaïa.

Si bien muchas niñas conservan su casita durante muchos años, la realidad es que Alaïa dejó de jugar en ella pues tenía otros intereses. Adamari pensó en hacer de ese espacio algo nuevo y acorde a la edad de su hija. "De repente siento que la casita de mi princesa se quedó chiquita, ya ella tiene ocho años y hay varias cosas que ya no hace dentro de ella", contaba Adamari en octubre de 2023.

Finalmente, entre madre e hija llegaron a una difícil decisión: obsequiar la casita. Y no había mejor candidata que Capri Blu, ahijada de Adamari. “Yo feliz de que sea Capri la que se quede con esta hermosa casita que trajo tanta alegría en este hogar”, dijo en junio pasado, cuando inició el desmontaje de la casita un día que Alaïa no estaba en casa, esto para que no se sintiera triste, y la alegría de compartir sus cosas con alguien más fuera más fuerte.