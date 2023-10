Adamari López está decidida a remodelar la casita de muñecas de Alaïa

Adamari López está consciente de lo rápido que pasa el tiempo y cómo los cambios en su hogar son necesarios acorde a la edad de su hija, Alaïa. Hace casi cuatro años, la presentadora y su expareja, Toni Costa, pusieron manos a la obra para construir una hermosa casita de muñecas de tamaño real para la niña. El resultado fue encantador y se convirtió en el escenario de muchas de las fotos de Alaïa así como el lugar especial para compartir con sus amiguitos. Pero a sus ocho años, la pequeña ya no juega como antes y mamá está decidida a remodelar la casita.

“De repente siento que la casita de mi princesa se quedó chiquita, ya ella tiene ocho años y hay varias cosas que ya no hace dentro de ella. Así que estaba pensando que ya es hora de transformarla pero no sé qué hacer 🫣. Quiero que me ayuden con ideas, los leo 👀”, escribió Adamari para sus fans mientras daba un recorrido por la hermosa casita en su jardín trasero.

“La convertimos en una casita espectacular en donde Alaïa ha pasado muchos momentos lindos”, agregó sobre aquel bello regalo de Santa Claus. “No está updated porque Alaïa ha ido creciendo y ya no juega a la cocinita”, continuó desde adentro. Entre las ideas que tiene en mente es remodelar la decoración para que la nena utilice el espacio como un cuarto de estudio en donde pueda seguir disfrutando de los momentos con sus amigos.

“Se me ocurre dejar los colores que tiene pero poner un escritorio para que pueda estudiar aquí y siga teniendo las fotos de sus amigos y gente querida, pero quitarle un poco las cosas de niño”, explicó. Adamari mostró que en la casa hay libros con los que Alaïa aprendió las letras y juguetes que ya no utiliza, pues sus interesas han cambiado.

En cierto punto, la también actriz puertorriqueña señaló que podría ser ella quien se quedara con ese espacio en el que podría hacer una pequeña oficina, sin descartar a su hija. “Me podría sentir en una casita de muñecas. Esta puede ser en donde más ideas creativas salgan para nuestro emprendimiento AxA y le podemos hacer esta casita el epicentro de Adamari y Alaïa”, detalló.

©Adamari López





Un cambio necesario acorde a la edad de Alaïa

Desde que la construyeron en 2019, el lugar es uno de los espacios más lindos del hogar de Adamari y no quisiera que se quedara sin utilizar. Sin embargo, por la altura de Alaïa, algunas remodelaciones internas serían necesarias, como quitar el segundo piso y las pequeñas escaleras que llevan a él. “Se hizo con tanto amor y ella lo disfrutó mucho que se puede seguir reutilizando”, concluyó la amorosa mamá.

Por supuesto que antes de tomar cualquier decisión, Adamari consultará con su hija si el cambio le parece bien y si está de acuerdo con la idea que tome al final para remodelar su casita de muñecas.