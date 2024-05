Entre amigos, Adamari López festejó su cumpleaños 53 en la playa: ‘Me siento muy bendecida’

Adamari López pasó un espectacular fin de semana en medio de las celebraciones por su cumpleaños 53. La presentadora de televisión tuvo una grandiosa fiesta de cumpleaños a la orilla del mar, en Miami, Florida, acompañada por sus amigos más cercanos, además de su bella hija, Alaïa, de nueve años. Para la ocasión, la festejada y sus invitados usaron impecables atuendos en color blanco, pues al parecer ese fue el código de vestimenta de la velada. Entre los asistentes al evento se encontraban los compadres de ‘Ada’; Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ y su esposo Gerardo López, además de Karina Banda y Karla Monroig acompañada por Tommy Torres.

©@adamarilopez



Adamari López, bellísima recibiendo sus 53 años

A través de sus redes sociales, la presentadora de Univision dio un vistazo de su celebración del sábado pasado, la cual fue amenizada por violines, además de que se organizó un pequeño pícnic a la orilla del mar, con una larga mesa, cojines, flores y velas. “He pasado un fin de semana espectacular, llena de cariño y me siento muy bendecida por mis amigos, familia, compañeros de trabajo y de ustedes mi gente linda que me han escrito muchos mensajes bonitos💕! A todos gracias por hacerme sentir tan bien y tan querida. Aquí un resumen de mi celebración de ayer! Gracias a todos los que colaboraron para que me sintiera tan feliz! Los quiero tanto 🥰”, escribió junto a un carrusel de fotos y videos en los que se deja ver muy contenta rodeada por sus amigos cercanos.

©@adamarilopez



Karla Monroig, Adamari López, Stephanie Himonidis y Karina Banda

Para la ocasión, ‘Ada’ llevó un vestido blanco off shoulder con escote asimétrico, unas gafas de sol con montura crema y unos delicados maxi collares, un reloj de pulsera y un par de aretes largos. En cuanto a su look, ‘Ada’ llevó el pelo con unas ligeras ondas y un maquillaje de lo más natural. Por su parte, Alaïa lució un vestido con estampado floral con olanes.

Al cumpleaños de Adamari, también acudieron queridas amigas, como la productora Denise del Pino y Cynthia Torres-Roman, con quien ‘Ada’ ha viajado a varios lugares del mundo. En cuanto a sus familiares, ‘La Chaparrita de Oro’ contó con la asistencia de su hermana mayor Adaline López Torres.

El regalo de su ex

A pesar de que ya no son pareja, entre Adamari López y el padre de su hija, Toni Costa, existe una relación cordial y de respeto pues comparten a Alaïa. A propósito de su cumpleaños, el bailarín de origen español le hizo llegar unas gafas de sol, las cuales por cierto, usó en su fiesta de cumpleaños en la playa. A través de Instagram stories, Adamari presumió el regalo de Toni y comentó: “Gracias, Toni, por mi regalo. ¿Les gustan?”, expresó la presentadora.

©@adamarilopez



Adamari López con sus gafas de sol, obsequio de Toni

Puede que su relación haya terminado en 2021, pero el lazo que tienen por su hija será algo que los unirá para siempre, por lo que llevan una relación corcial, justo así lo compartió en el podcast En defensa propia de Erika de la Vega. “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida”, reveló. “No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero si tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”.