¡De piso a techo! Así es la impresionante colección de zapatos de Adamari López

Adamari López abrió su clóset para sus seguidores y dejó a más de uno boquiabierto con su espectacular colección de zapatos. ‘La Chaparrita de Oro’ tiene en su haber varios cientos de pares, y aunque trata de ya no comprar más zapatos, parece que es imposible para ella. ‘Ada’ mostró parte de su vasta colección y mostró cuáles son los zapatos que prefiere para su día a día. Lo mejor de todo es que ese calzado es accesible, y como ella misma aseguró no es costoso y le ayuda a verse divina, al mismo tiempo, que es cómodo y puede hacer sus actividades cotidianas.

En su cuenta oficial de Facebook, ‘Ada’ compartió un video en el que dio el recorrido a su clóset soñado. “Ustedes saben que soy fanática de los zapatos... Sí, los tacones, los wedges (las cuñas), los tenis, las sandalias... realmente me gusta de todo, tengo de todos los estilos”, confesó. La presentadora dijo que en su haber tiene zapatos para toda clase de actividades; cuando tiene eventos formales o apariciones en la televisión, opta por los stilettos.

Para su vida personal, la conductora de 52 años prefiere sandalias y tenis, pero sus favoritos en los últimos meses son las cuñas o wedges. “No son nada caros, no son zapatos que son caros. Estos son los segundos que tengo porque los primeros los dejé hechos leña (de tanto usarlos)”. Adamari agregó que le encantan porque le van con todo y que son muy cómodos.

La también actriz detalló que después de convertirse en madre, busca que su calzado sea cómodo pero a la moda, por lo que las cuñas son ideales ya que le permiten ¡seguir cargando a Alaïa! Puede que ya sea una niña de ocho años, pero una de las cosas que Adamari más disfruta es aún poder sostener a su hija. “Yo todavía, aunque ya tiene ocho años, me gusta cargar a mi hija entonces si estoy en zapatos más cómodos o flats o un wedge que me sostenga para no trastabillar y caer, entonces me viene muy bien”.

En este ‘paseo’ por su clóset, Adamari también mostró una repisa de zapatos con un gran significado sentimental para ella, pues son de cuando era jovencita. Puede que entre esos pares haya algunos de hace unos 20 años, pues contó que para restaurar los pares, los ha llevado con un zapatero especial para que les cambie el tacón.

