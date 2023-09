Adamari López revela cuánto dinero recibe Alaïa a la semana y qué hace con él

Adamari López está muy interesada en que su hija, Alaïa, aprenda desde temprana edad la importancia de las finanzas personales. Por ello es que, en un recorrido virtual por su casa, nos mostró cómo es que la pequeña de ocho años administra el dinero que recibe y con cuánto efectivo cuenta al iniciar la semana.

©Adamari López





“Ella tiene diferentes cerditos de alcancías en donde se mete dinero cada vez que le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa y entonces con todas esas monedas después las llevamos y ella tiene una cuenta de banco donde tiene ahorrado cierta cantidad de dinero”, explicó Adamari en un video de Facebook.

En su clip, asegura que es muy importante que los niños sepan manejar el dinero: “Que sepan no todo lo que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero, sino que puedes ahorrar para tu futuro, para algo que sea importante, que quieras comprar más adelante”.

Un claro ejemplo es que cuando la también hija de Toni Costa quiere comprar un regalo para papá, mamá o algún amigo, ella dispone de sus propios ahorros para dar un detalle en días especiales. “Es una buena manera de crear esa conciencia de trabajo, de las tareas que a lo mejor puede hacer dentro de la casa y que puede con esas tareas guardar un dinerito para eso que ella quiere, o un juguete especial”, explica la originaria de Puerto Rico.

Adamari reveló, además, que su hija no recibe más de 10 dólares semanalmente. “Ahora mismo tiene ocho años, pues, cuando se comienza la semana los lunes, ella tiene ocho dólares para ella”, explicó. “A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice ‘guárdame mis 8 dólares’ y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo”.

Y agregó: “A veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero, o quiere regalarle algo a un amiguito o una amiguita que tiene en la escuela, entonces vamos a lo mejor a Target o a alguna de las tiendas que ella me mencione y entonces compramos alguito”.

Alaïa, sin miedo de ir al banco

Para muchos pequeñitos entrar a una institución bancaria podría resultar tedioso ya que lo miran como una actividad de adultos, además de muchas veces los pagos son tomados como algo negativo en lugar de una obligación adquirida.

Para Alaïa es diferente, pues sus papás abrieron una cuenta bancaria en la que ella aprende a administrar su dinero y hasta tiene su propia tarjeta de débito. “Nosotros hemos ido creándole esa conciencia en esa cuenta de banco que ella tiene. Tiene hasta una tarjeta en la que ella puede sacar o depositar dinero, hasta ahora lo único que hemos hecho es depositar”, añadió Adamari.

Aunque para muchos padres de familia la idea de abrir una cuenta en el banco es algo complicado, siempre está la opción de guardar dinero en una alcancía en casa, con la que los pequeños del hogar aprendan de finanzas personales y no sólo de deudas.

