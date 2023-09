El nuevo proyecto de Adamari López que no tiene nada que ver con la televisión

Desde la salida de Adamari López de Hoy Día y de Telemundo el pasado mes de abril, sus fans han estado esperando su regreso a la televisión. Hace tiempo se rumoró que la conductora podría unirse a las filas de Univision al integrarse al elenco de Despierta América, el matutino que por años fue la competencia de su programa. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la puertorriqueña ha seguido lejos de los estudios de televisión, y se ha dedicado a producir contenido para sus redes sociales. Ahora se ha dado a conocer su nuevo proyecto, y para sorpresa de sus seguidores, tampoco tiene nada que ver con la industria del entretenimiento.

Adamari anunció emocionada su nuevo proyecto.

“Ha llegado un día que es muy lindo y muy importante para mí, un día que estaba deseando desde el fondo de mi corazón, poder darles una sorpresa, algo que nace de mi corazón, algo que está yo creo que mi esencia”, expresó Adamari en un video que compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook.

“Ustedes saben que dentro de esta carrera de la actuación uno también a veces quiere hacer muchos emprendimientos y destacar en otras áreas para poder seguir creciendo, seguir evolucionando y estaba deseosa de poder presentarles esta parte de empresaria que estaba desarrollando... Es hoy el día en que les cuento de este nuevo emprendimiento que tengo y que me encantaría que me acompañaran y que una vez más me regalen su cariño y su apoyo como empresaria”, continuó en su video, en el que se mostró feliz y emocionada.

La conductora está incursionando en los negocios.

“He sacado una línea de joyería que yo sé que a ustedes les va a encantar, a mí me encantan las cosas lindas, me encantan las cosas delicadas y creo que tienen mucho que ver conmigo y tengo para ustedes esta es mi línea de joyería se llama AxA”, explicó la estrella boricua, detallando que la venta de sus productos es a través de su página de internet.

Adamari presentó las piezas que componen su colección: una cadenita con dijes, un juego de pulseras y unas cadenas tobilleras, todo con detalles de corazones. Además, explicó que los nombres de estos accesorios están inspirados en su familia. “Decidí ponerle a mi emprendimiento nombres de miembros de mi familia porque son gente que está en mi corazón, son gente que es importante para mí”, comentó. Los nombres son AZUL, AMÈLIE y AKUA, y hacer homenaje a sus amadas sobrinas.

Entusiasmada, la ‘Chaparrita de Oro’ mostró a detalle las piezas, y compartió con sus seguidores que, con motivo del lanzamiento, los productos de su líneas tendrán un 40% de descuento.

Carlitos Pérez-Ruiz, su cómplice

Mientras realizaba el anuncio de su nuevo emprendimiento, Adamari estuvo acompañada de Carlitos Pérez-Ruiz, su amigo desde hace muchos años y quien ahora es su cómplice inseparable en cada aventura. Ante la cercanía que han mostrado en redes sociales, algunos empezaron a especular sobre una posible relación amorosa entre ellos, pero lo cierto es que lo único que los une es una amistad sincera.

“Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos, la verdad es que sin él mi vida no estaría resulta. Dios mío qué paciencia me tiene”, compartía la conductora hace unas semanas. “Porque todos ustedes se piensan que es mi novio y yo me muero de la risa”, admitió. “(Es) mi esposo gay”.

Adamari ha encontrado en Carlitos un gran amigo.

