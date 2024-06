Adamari López reacciona a la difícil decisión que tomó con su hija: ‘Tengo sentimientos encontrados’

Adamari López poco a poco va viviendo las diversas etapas en el crecimiento de su hija, Alaïa. Como toda madre, la presentadora también asume los desafíos que esto implica, aunque a veces se le estruje el corazón. Recientemente, ‘Ada’ compartió con sus seguidores que, a raíz de una remodelación en su hogar, ella y su hija llegaron a la conclusión de que debían de deshacerse de algo muy preciado para ambas: la casita de muñecas de Alaïa.

©Adamari López



Adamari López y Toni Costa trabajaron en el proyecto en 2020

A través de un video compartido en su perfil de Facebook, ‘La Chaparrita de Oro’ compartió con sus seguidores que había decidido empezar una reforma en su patio trasero, la cual consistía en reubicar su piscina. Debido a los permisos de construcción en Miami, ‘Ada’ debía de contar con espacio suficiente en su patio trasero, por lo que al conversar con su hija acerca de esto, ambas optaron por despedirse de la casita; esa en la que vivió los mejores recuerdos entre juguetes y muñecas.

©@adamarilopez



Adamari López y su hija Alaïa

La decisión no fue nada fácil, pues es uno de los primeros indicios que dejan ver que Alaïa ya prefiere otro tipo de actividades para divertirse. “Hoy tengo sentimientos encontrados... Ustedes recuerdan que con mucha ilusión constuimos e hicimos una casita para Alaïa, que ella disfrutó y gozó mucho. Tuvimos hace un tiempito una conversación de cómo íbamos a transformar la casita de Alaïa para que la pudiera seguir utilizando... Hoy esos sentimientos encontrados son porque la casita se está yendo”, reveló Adamari.

¿Qué pasará con la casita?

La presentadora de 53 años detalló que para las reformas de su patio trasero requería de más espacio, por lo que ella y su hija tomaron la decisión de dejar la casita... pero el lugar de juegos de Alaïa no tendrá un destino desafortunado, pues será bien aprovechado por otra pequeña: la hija de Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’. Capri Blu, quien cumplirá tres años en agosto próximo, será la afortunada pequeña que ‘heredará’ la casita de muñecas de Alaïa.

©Enrique Tubio



Adamari López fue madrina de bautizo de Capri, la hija de ‘Chiquibaby’

“Hoy pasa a manos de otra niña que amo y que sé que la va a disfrutar mucho. ‘Chiqui’ y mi compadre decidieron llevarse la casita y que mi Capri Blu pudiera disfrutarla”, indicó Adamari, quien detalló que el desmontaje de la casa se realizó en un día que su hija no estaba en la casa, esto para que no fuera más difícil despedirse de su área de juegos. “Lo estoy haciendo en un día que no está para que no sea tan triste para ella, porque sé que ahí pasó ratos muy lindos”, indicó.

“Yo feliz de que sea Capri la que se quede con esta hermosa casita que trajo tanta alegría en este hogar”, agregó ‘Ada’, quien espera que la piscina quede habilitada lo antes posible.