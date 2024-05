Adamari López recuerda la crisis que vivió con su salud mental: ‘Estaba agobiada con tanta cosa’

Adamari López y Stephanie Himonidis ‘Chiquibaby’ se confesaron sobre sus días más oscuros en la más reciente emisión de su podcast. Como nunca, las presentadoras dejaron ver su lado más vulnerable en cuanto a temas de salud mental y las crisis que han tenido a lo largo de sus vidas. ‘La Chaparrita de Oro’ habló de algunos episodios de su infancia, como el fallecimiento de su abuelita materna, o el infarto que sufrió su padre. Sin embargo, ‘Ada’ recordó el evento que más la marcó en su vida adulta y que la llevó a pedir ayuda psicológica; uno ocasionado por el estrés que padecía en medio de su lucha contra el cáncer de seno.

©@adamarilopez



Adamari López vivió momentos oscuros cuando enfrentaba el cáncer

“He tenido diferentes golpes que me han marcado”, confesó ‘Ada’ a su comadre, enlistando los dolorosos hechos anteriormente mencionados que la afectaron a nivel familiar. La puertorriqueña recordó que vivió un episodio muy oscuro, en el que se varios factores influyeron, como el cáncer con el que estaba luchando en esa época. La comunicadora contó que si bien, ya estaba por superar la enfermedad, física y anímicamente no se sentía bien para retomar eventos públicos, como un concierto de Fonsi al que no pudo acudir y para el que le dieron boletos para ofrecer entre sus seres queridos.

“Recuerdo una vez que, con quien yo estaba casada (Luis Fonsi), tenía un concierto, yo no podía ir porque yo, no era que no pudiera ir, todavía yo no estaba recuperada, tenía mi senito más arriba, no tenía cabello, y pues me dieron boletos para repartir entre mi familia y los amigos. Entonces era el estrés de que todo mundo pedía, todo mundo me reclamaba como si yo tuviera el control de los boletos del concierto que ni siquiera me pertencía, era de mi pareja”, compartió.

©@adamarilopez



‘Ada’ contó que se sentía agobiada por su enfermedad y que situaciones tan pequeñas, podían detonar una crisis

Fue en medio de esa situación que Adamari tuvo una confrontación con su hermano mayor, Adalberto López, y que esa pequeña discusión detonó que ‘Ada’ tuviera una crisis. “En un momento dado, esto no le he dicho nunca, peleando con... era una tontería”, dijo con la voz entrecortada. “Peleando con mi hermano por teléfono por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro para que me jod** si yo ya tengo mi propio peso de mis problemas encima para que alguien me venga a reclamar algo que yo no tengo nada que ver”, compartió. “Era una tontería, pero yo estaba agobiada con tanta cosa y lo recuerdo claramente de lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema en ese momento”.

La presentadora de Univision compartió que en ese momento se sentía tan vulnerable, que pequeñas situaciones podían detonar en algo grande y provocar una crisis. “Se nos olvida que la gente a nuestro alrededor tiene problemas”, añadió. Sobre el episodio que vivió hace años, ‘Ada’ detalló: “Recuerdo exactamente por dónde iba, iba sola porque todo mundo estaba en Puerto Rico”. Sobre si pensó en alguna vez atentar contra su integridad, Adamari fue clara: “No era de terminar con mi vida, era como... no sé simplemente estrellar el carro y decir ‘esto es un problema’ y no unos boletos de un concierto que no es ni siquiera mío”.

Aceptó que en ese período de su vida estaba pasando por un “cúmulo de muchas cosas” y que en ese momento no lo entendía, hasta que consiguió ayuda y empezó a entender sus emociones. Ahora, todo es diferente, pues la terapia la ha ayudado, así como refugiarse en su fe. “Escriban y entren en un diálogo con personas que no ofendan y razonando que uno no siempre tiene la razón”, agregó la presentadora como recomendación a sus seguidores sobre cómo lidiar con las emociones negativas.