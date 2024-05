La frustración más grande de Adamari López que involucra a Toni Costa y a su hija, Alaïa

Adamari López no sólo ha formado una carrera sólida en la televisión que la mantiene vigente sin importar el show en el que se encuentre. Su carisma frente a las cámaras la hacen una de las presentadoras favoritas y más admirables por la constante lucha que ha hecho a la par de su vida personal, motivo por el cual fue la reciente invitada al podcast de Don Francisco, en donde además de hablar de su decálogo del éxito, que ha acumulado gracias a su experiencia, reveló cuál es la frustración más grande.

Adamari López se sentó frente a Mario Kreutzberger, Don Francisco, para hacer un breve repaso de su vida personal y profesional. En el programa Decálogo del Éxito - Entre Gigantes, Adamari aseguro que uno de sus puntos es tener una actitud positiva, lo que dejó en duda al presentador, quien le preguntó si a pesar de esa cualidad ella suele deprimirse.

“¡Ah, sí! A veces me deprimo, claro. Somos seres humanos, no somos un pedazo de mesa que no siente”, expresó la ‘Chaparrita de Oro’. Y al preguntarle qué es lo que más la hace sentir así, Adamari respondió sincera.

“A lo mejor no es depresión, pero me da frustración cuando no me puedo entender en algún momento con el padre de la niña, y pienso que le puede afectar a ella”, confesó.

Cabe recordar que Adamari mantuvo una relación de más de 10 años con Toni Costa, con quien tuvo a su hija Alaïa, de hoy nueve años. La pareja se separó en 2021, acordando que se mantendrían una relación cordial por el bien de la niña; sin embargo, hay veces que tardan un poco más en ponerse de acuerdo en algunos aspectos.

Siempre pensando en lo mejor para Alaïa, Adamari agregó: “Pienso que, ante cualquier circunstancia, tanto él como yo debemos ponerla a ella como prioridad”.

A pesar de esos detalles, tanto Adamari como Toni hacen lo mejor por el bien de la pequeña, quien han podido compartir con sus dos padres juntos los momentos más importantes de su vida, tales como cumpleaños, su primera comunión, vacaciones y hasta los primeros días de clases.

Su situación laboral y la pérdida de peso

Una de las varias luchas personales de Adamari López fue la que libró para perder peso. A base de mucho esfuerzo y disciplina logró bajar 40 libras, y hoy en una nueva etapa física revela que, aunque pudo mantener su trabajo cuando aumentó de peso, sí notó que no la toaban en cuenta para algunas oportunidades laborales.

“Siento que tuve buenas oportunidades en el trabajo y lo mantuve durante el tiempo que gané peso, pero no se me ofrecía nada nuevo en términos de las pautas de televisión”, explicó. Y agregó: “Por ejemplo, si había una alfombra roja, yo no era tomada como presentadora porque para eso uno suele estar más delgado”. Con mucha disciplina y motivación, Adamari se puso en forma y ahora lleva un gran estilo de vida muy saludable.