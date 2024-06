Ángela Aguilar estrena ‘Gotitas Saladas’, y Carlos Rivera celebra el Día del Padre con ‘Él’

Carlos Rivera - Él

“La canción es una conversación íntima con mi madre diciéndole lo que yo recuerdo de ella y de él (su padre), una canción que seguramente le llegará a todos los hijos de padres separados que aunque pasen los años siempre recordaremos cuando nuestros padres se amaron” comenta Carlos. A casi 2 años del fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida, su padre, Carlos lo recuerda con está canción este Día del Padre. “Cada vez que quiera volver esos días, cerraré mis ojos pensando en ti, pensando en ti y en él, pensando en él y en ti con él...”, agrega.

Ángela Aguilar - Gotitas Saladas

Con el estreno de su nuevo sencillo, la cantante cierra una intensa semana en la que su nombre ha sido de los más buscados luego de confirmar a HOLA! Américas que mantiene una relación romántica con Christian Nodal. Enfocada en su camino musical, la hija de Pepe Aguilar lanza este tema que muchos consideran está plagado de pistas para su actual pareja.

Mario Bautista - Fénix

Una obra meticulosamente elaborada en la que Bautista entra en un nuevo capítulo de su vida, expresando una pasión profundamente arraigada por su arte, su familia y sus seres queridos, y en la que la estrella reconoce tanto sus puntos fuertes como sus debilidades bajo una nueva luz. Sin miedo a expresar emociones íntimas, “Pasa El Tip” desvela a un Mario enamorado que quiere olvidar a una amante del pasado. La vulnerabilidad también corre libre en el focus track del álbum “Chernobyl”, un clásico del Regional Mexicano en el que la superestrella se da cuenta de su valor y toma la decisión de alejarse de alguien que no le ha dado importancia.

Nicky Jam & Ryan Castro - Chicokis

La canción transporta a los oyentes a la vieja escuela del reggaetón, con una letra atrevida y un ritmo contagioso que garantiza convertirse en el himno de las fiestas este verano. El impresionante video musical que acompaña a “Chicokis” es una obra maestra dirigida por Simon Brand, junto a la codirección de Sergio De Avila y Jerome Lehoucq. En este video, Nicky Jam y Ryan Castro deslumbran con su energía y carisma, acompañados de un grupo de talentosos bailarines. La narrativa visual, llena de intriga y misterio, ofrece una experiencia cautivadora que dejará a los espectadores al borde de sus asientos.

Fuego - Decisiones

El tema no sólo muestra la versatilidad musical de Fuego, sino que también es un sincero homenaje a sus raíces culturales y a su crianza. Al crecer inmerso en los vibrantes ritmos y melodías con influencias dominicanas en Nueva York, Fuego desarrolló una profunda conexión con la bachata y el merengue, géneros que resonaban con la esencia de su herencia. “Decisiones” representa una vuelta a sus orígenes musicales, un viaje de regreso a los sonidos que ayudaron a conformar su identidad como artista con fusiones caribeñas.

Wendy Guevara y Julián Gil - Amor Viejo en París

La fabulosa Wendy Guevara y el actor Julián Gil han lanzado el videoclip de su nueva canción “Amor en París”, tema musical de la mini telenovela “Un Amor Viejo en París” que ambos protagonizan para TUDN. El videoclip, al igual que la historia del melodrama, fue grabado en la romántica ciudad de París, añadiendo un toque auténtico y mágico a la narrativa visual.

Virlán García - RM

Iremos adonde todas las guitarras de sierreño sueñan llegar: al corazón de las composiciones de Virlán García. Y es que el reconocido cantautor no deja de experimentar con las armonías forjadas con sus corridos alternativos y en esta ocasión aprovecha lo aprendido como creador del innovador subgénero para darnos un sierreño con mucho corazón: “RM”, un tema que al mismo tiempo funciona como cuarto adelanto de su nuevo disco.

Paola Jara - Qué Bonito Mientes

Una canción llena de emoción y sinceridad, donde Paola Jara expone las mentiras y desengaños de una relación pasada. Con letras impactantes como “Qué bonito mientes, me llevó mucho tiempo poder mirarte a la cara / Y de frente decirte que por ti no siento nada”, Jara captura la esencia del desamor y la resiliencia.

Legado 7 - El Que Me Cerro La Puerta

A través de ritmos tradicionales de Música Mexicana, “El Que Me Cerró La Puerta” profundiza en las duras realidades de la traición y el rechazo. Legado 7, junto con Hernán Trejo, narran una historia de experiencia de abandono y subestimación por parte de aquellos a quienes apoyaron fielmente, y señalan que cuanto más exitosos se vuelven los individuos, más desean aprovecharse de la caída de los demás. A pesar del escepticismo al que se enfrentan, su perseverancia para superar la adversidad brilla y demuestra que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Basado en una historia real, “El Que Me Cerró La Puerta” sirve como un himno que honra el trabajo duro y la determinación.

Lasso + Micro TDH - No Escuches Esta Canción

Un sencillo donde retoma elementos de la balada rock setentero, para fusionarlos con su característico pop de sofisticación latina, creando una pieza que destaca por su hechura musical y su creatividad letrística. Acompañado por Micro TDH, Lasso nos da una cátedra respecto al uso de la ironía en cada verso, pues “No Escuches Esta Canción” se presenta como una suerte de meta-narrativa, donde el cantautor le dice a su ex que escribirá una canción respecto a su fallida relación, por lo cual, no querrá escuchar la canción que justamente está sonando. Sin duda, uno de los ejercicios más imaginativos que se han hecho en el pop contemporáneo.

Marc Seguí - No Haberte Conocido

Marc Seguí vuelve con un sonido fresco e inicia un nuevo ciclo. Así lo anunciaba en sus redes sociales asegurando que con este sencillo “comenzaba el año”, anticipando un cambio conceptual en su proyecto. Musicalmente, “No haberte Conocido” ofrece un registro en el que todavía no habíamos visto a Marc. El single explora el género regional mexicano contemporáneo, algo que augura una gran acogida entre el gran público con el que cuenta en Latinoamérica.

Magna - Sal

El fenómeno colombiano MAGNA supera las barreras creativas y culturales con “SAL” en colaboración con la artista mexicana Francely Abreuu, un afrobeat inspirado en la playa, los atardeceres y el verano.

Daniela Spalla - Sicilia

Cuando la persona que solíamos amar nos traiciona, la reacción inmediata es la decepción y la tristeza. Sin embargo, una vez que pasa el trago amargo, nos invaden emociones como la rabia, misma que, encauzada de manera elegante y sofisticada, es capaz de otorgarnos la mejor venganza: desenmascarar a la persona que nos rompió el corazón. De esto y más habla “Sicilia”, nuevo sencillo de la cantautora argentina Daniela Spalla, quien en esta ocasión echa mano de una base electrónica bastante movida, para relatar las mentiras y engaños de aquel que solía amar, pero que hoy queda reducido a una torpe anécdota.

partywatcher + Bial HClap - Una Vez Más

El tema narra la historia de dos examantes que se reencuentran y navegan por las complejidades de reavivar su relación. El primer verso captura su encuentro inicial y el deseo de intentarlo de nuevo, mientras que el segundo verso reflexiona sobre su amor reavivado. Sin embargo, la canción da un giro dramático en los momentos finales, revelando las razones subyacentes de su ruptura inicial.

Yesi Rodriguez - Descubierta

No es solo un álbum; es un viaje profundamente personal a través de los ciclos del amor, la pérdida y el autodescubrimiento. El concepto del álbum gira en torno a ciclos repetitivos hasta que se aprenden las lecciones esenciales, llevando al cierre y al crecimiento personal. La narrativa comienza con la protagonista reconociendo la toxicidad en su relación, experimentando una crisis y decidiendo irse. Esto es seguido por un período de duelo, redescubrimiento y sanación, eventualmente llevando a encontrar el amor de nuevo, completando el círculo de la historia. La pieza introductoria, “Life’s A Circle” (“La Vida es un Círculo”), encapsula la naturaleza cíclica del álbum, convirtiéndolo en un bucle continuo cuando se reproduce en repetición.

Dei V - Quien es Dei V?

El álbum de 16 pistas fusiona hip-hop tradicional, rap, trap y reggaeton y aprovecha algunos de los grandes éxitos de la música para colaboraciones increíbles, entre ellas Yovngchimi, Myke Towers, De La Ghetto, Ryan Castro, Chris MJ, Lunay y Bryant Myers.

Noriel - Trap Island

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Noriel zarpa en un viaje a una isla desconocida con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio “Trap Island” con colaboraciones que incluyen a Eladio Carrión, Brytiago, Jon Z., Hades66, Ovi, Juhn, La Ross Maria, Gigolo, La Exce y Billy Ronca. Viajando a través de la “Trap Island”, una isla temida por muchos y famosa por sus misteriosas apariciones y desapariciones, Noriel tiene la misión de revelar el secreto oculto de la zona.

Venesti, Slow Mike y Goyo - Anestesia

Esta colaboración, marcada por una vibrante fusión de sonidos urbanos y Afrobeat, promete cautivar a la audiencia con su energía y autenticidad. En “Anestesia”, estos tres artistas han combinado sus talentos para crear una obra única. La composición del tema fue un esfuerzo conjunto, mientras que la producción estuvo a cargo del reconocido Slow Mike, quien ha sabido darle un toque distintivo a la canción.

Yeison Jiménez y Pipe Bueno - Tengo Ganas

Este tema, que se centra en el desamor y los deseos prohibidos hacia una mujer ajena, marca un hito en la música colombiana al juntar a dos de sus figuras más importantes. Una canción que Yeison y Pipe llevaban tiempo deseando producir, “Esta canción llevábamos mucho tiempo dándole vueltas porque queríamos ese sonido de antaño. Es un tema que habla de una mujer ajena, que te despierta deseos prohibidos. Estoy muy emocionado de poder por fin tener esta colaboración, que es la primera para los dos y que no se había dado por temas de agendas y otras colaboraciones por separado”, afirmó Yeison. La letra, escrita por Yeison Jiménez, y la producción a cargo de Johan Usuga, prometen conquistar a sus seguidores.

Código FN y Tony Aguirre - Lo Logré

La canción narra el viaje que han emprendido Tony Aguirre y los integrantes de Código FN, rompiendo barreras en su camino hacia el éxito. Al profundizar en las dudas y los desafíos que inevitablemente se enfrentan en el camino, el tema destaca la determinación inquebrantable de perseverar a través de estas dificultades. A pesar de encontrar contratiempos, el valor para seguir avanzando supera cualquier adversidad, acercándose cada vez más a lograr sus objetivos. Al reconocer que a lo largo de este viaje se gana algo y se pierde algo, reconocen que ese es el precio que uno paga al perseguir sus sueños. Con un sólido sistema de apoyo detrás de ellos, ahora han cumplido estos objetivos largamente fijados y ahora disfrutan del fruto de su trabajo junto a los amigos y familiares que los apoyaron en cada paso del camino. Manteniéndose auténtico en sus raíces, “Lo Logré” incorpora ritmos tradicionales de la música Mexicana, sirviendo como un himno que honra el trabajo duro y la determinación.

Santa Fe Klan y Dímelo Flow - Ya Valió

El rostro del rap en México, Santa Fe Klan, une fuerzas con el reconocido productor de música urbana Dímelo Flow para el lanzamiento del nuevo tema de dembow “YA VALIÓ”. El sencillo profundiza en las complejidades de las relaciones, capturando el conflicto interno de alguien dividido entre luchar por el amor y sucumbir al orgullo.

Girl Ultra - blush

Blush se grabó en un día muy lluvioso en la Ciudad de México. Se inspiró en artistas como Thom Yorke y Four Tet , incorporando sintetizadores de textura áspera y líneas de bajo ajustadas. Mariana comparte: “‘blush’ es una canción sobre maquillaje en mis mejillas, hacerme sonrojar por un segundo encuentro con alguien. Para el video tenía muchas ganas de sumergirme en mi mirada femenina y retratar una yo más sexual de una manera sugerente, sacando a relucir Elementos sutiles pero fantásticos como las mejillas sonrojadas al estilo anime”.

Zhamira Zambrano - Bienvenida

Cuando Zhamira Zambrano y Jay Wheeler se casaron en diciembre del año pasado, la boda fue noticia en todo el mundo. Como pareja latina en tendencia, Zhamira y Jay han sido la máxima imagen del amor joven. Consolidando su amor eterno, Zhamira anunció oficialmente, a través de su cuenta en Instagram, que está esperando una niña junto a Jay Wheeler. Coincidiendo con este importante anuncio, Zhamira estrenó “Bienvenida”, una canción dedicada a su primogénita.

Yeri Mua, Ovi y Uzielito Mix - Yo Quiero un Malo

Un tema que promete convertirse en un éxito instantáneo en el mundo del reggaetón. Con una energía vibrante y un ritmo contagioso, esta canción está destinada a sonar en todas las fiestas y clubes, invitando a todos a un perreo sin límites.

Jeyyff y Green Cookie - Lonely

Un testimonio de la atracción magnética de un amante del pasado, incluso cuando la relación trae consigo sentimientos de aislamiento. Jeyyff y Green Cookie desnudan sus almas en este tema emocionalmente cargado, expresando sinceramente las complejidades de anhelar a alguien que puede que no corresponda sus sentimientos.

Andreina Bravo - Caducaste

Conocida por su mezcla irresistible de pop pegajoso e himnos empoderadores, Bravo sigue conquistando corazones con una nueva propuesta musical a ritmo de merengue mambo. “Caducaste” es el quinto adelanto del álbum La Nueva Cepa, que se estrenará el próximo 28 de junio. Andreina Bravo ha sido descrita por Billboard “una fuerza a tener en cuenta” en su natal Ecuador, y es conocida por su actitud decidida. Con más de dos millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram, Bravo se destaca por celebrar el poder femenino y el amor propio. Además de ser cantante, Bravo es modelo y empresaria, dueña de su propia marca de trajes de baño, Bravu. Su éxito “Arte”, ha sido bien recibido por la crítica y sus seguidores.

Elena - No Quiero Amarte

La joven cantautora puertorriqueña, ELENA, vuelve a sorprender con el lanzamiento de su nuevo sencillo “No Quiero Amarte”, esta vez al ritmo de bachata pop. Este tema escrito por ELENA fue producido por el reconocido productor ganador de varios Grammy Latinos Andrés Castro. “No Quiero Amarte” muestra la versatilidad de esta joven artista y forma parte del repertorio de temas de su segundo álbum que saldrá a la venta el 11 de julio.

Domenic Marte - Cirugía de Amor

El ídolo de la bachata pop, Domenic Marte prepara a su audiencia a través de una dosis de amor y melancolía con el estreno de su último sencillo “Cirugía de amor”, un tema que promete llegar a los corazones del público a través de su pegajoso ritmo y con una letra que penetra el alma.

Las Villa - Fanática Sensual

El tema “Fanática Sensual” que hiciera famoso el dúo puertorriqueño Plan B en 2014 y encendiera el ambiente en todas las fiestas llega nuevamente, pero esta vez en voces de Las Villa. Este tema es el primer sencillo de su nuevo EP “Sonata de un Perreo”. El EP es un homenaje a la formación mixta de Lucía y Laura, ambas músicas graduadas en la carrera de música clásica en un encuentro con la versatilidad y riqueza armónica de la trayectoria ya recorrida por Las Villa dentro del género urbano.

Tiago PZK - The Door

Tiago PZK y Teddy Swims, se han unido para lanzar la nueva versión de “The Door” de Swims. “The Door”, que ya ha demostrado ser un éxito mundial, acumulando 225 millones de reproducciones a nivel global, entrando en el Top 50 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido y en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, ahora tiene un nuevo sabor con Tiago PZK añadido al tema. La canción empieza con un excepcional verso de Tiago en español y continúa con los dos intercambiando versos a lo largo de la canción.

Daniel René - Un Beso Tuyo

“Esta belleza de letra escrita por Eduardo Osorio produce muchas cosas en mí. Fue fácil conectar con la esencia del tema, pero ha sido muy difícil de cantar porque me produce tanto sentimiento, ya que estoy recién casado, me hace llorar al recordar a mi pareja. Lo curioso de esta canción, es que a pesar de que es una nueva melodía, me hace sentir como si fuera una canción que hubiera escuchando toda la vida”, nos comenta Daniel René sobre su más reciente lanzamiento.

Roa - Eta

Producido por ROA, Botlok y Misael Relative, “ETA” (que significa por sus siglas en inglés “tiempo estimado de llegada”) habla del intenso anhelo de conexión entre dos personas. Esta nueva canción, la cual ROA ha estado teasing en las redes esta semana, cuenta con ritmos cautivadores que se mantienen fieles al lado romántico de la música trap. Sin miedo a mostrar su lado seductor, ROA presenta un sencillo que destaca la calidad innegable de su arte, tanto lírica como musicalmente.

Alto Código – Zonapatrullando

Él primer adelanto que se lanza de su primera producción bajo el sello Fonovisa. Originarios de chicago Illinois, con raíces mexicanas y con un estilo de música sierreño, pero muy enfocada en los “corridos bélicos”, también conocidos como “corridos tumbados”.

Danny Felix – Los Chismes

El quinto sencillo del próximo álbum FINIX STYLE que sale el 16 de agosto. “Los Chismes” es un cover de Chalino Sánchez. La producción fue realizada por el mismo Danny Felix.

