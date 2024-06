Qué ver: 7 series y películas de estreno para ver sin salir de casa

Uno de los estrenos más esperados de este mes y del año entero llega por fin: la segunda temporada de Max House of Dragon. Además de esta exitosa serie de drama y fantasía que ha cautivado a millones, llegan en estos días historias imperdibles como Federer: Twelve Final Days (Prime Video), un documental sobre uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Además, una película de terror made in Argentina no apta para ver sin compañía. Todo eso y más en la selección de esta semana.

House of Dragon - Temporada 2 (Max)

Basada en Fire & Blood de George R.R. Martin, esta serie está ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Se trata de la historia de la Casa Targaryen durante el reinado del Rey Viserys I Targaryen, quien en vez de dejar el poder al sucesor designado su hermano Daemon Targaryen, lo cede a su primogénita, la Princesa Rhaenyra, la primera mujer en ser nombrada heredera del Trono de Hierro. La segunda temporada promete más intriga, drama y acción: “Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro”, dice la sinopsis oficial. Estreno: 16 de junio

Federer: Twelve Final Days (Prime Video)

Dirigido por el ganador del Oscar Asif Kapadia y Joe Sabia, este documental ofrece un vistazo íntimo de los últimos 12 días de la brillante carrera de Roger Federer. Creado a partir de tomas caseras que nunca se pensaron para ser vistas en público, esta película muestra la faceta más humana y vulnerable de uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos. Incluye además entrevistas con otras figuras legendarias del tenis, entre ellos Rafael Nadal, Novak Djokivic y Andy Murray. Estreno: 20 de junio

Cuando Acecha La Maldad (Netflix)

Esta cinta de terror argentina está ambientada en un pueblo remoto, donde dos hermanos descubren a un hombre poseído por fuerzas malignas y que está a punto de desatar a un demonio. Desesperados, intentan evitar que la maldad inunde su comunidad, pero terminan por precipitar un escenario catastrófico, e incluso, parece que el mal se esparcirá aún más de lo que se hubiera esperado. Estreno: 14 de junio

Hermanos Por Accidente (Netflix)

Este fascinante documental, explora la compleja historia de dos pares de gemelos idénticos que fueron intercambiados al nacer en Colombia. Inevitablemente, al descubrirse la situación ellos tendrán que asimilar sus nuevas identidades. Estreno: 20 de junio

Camp Snoopy (Apple TV+)

Imperdible para los fanáticos de este simpático personaje e ideal para los más pequeños, esta serie animada sigue a Snoopy y los Beagle Scouts en su aventura en la naturaleza decididos a ganarse sus insignias, con el Manual Beagle Scout como guía. Mientras, Charlie Brown y sus amigos disfrutan de su verano en Camp Spring Lake, cruzándose con Snoopy mientras disfrutan de su campamento de verano. Estreno: 14 de junio

Black Barbie: A Documentary (Netflix)

Este documental exalta el papel fundamental que tuvieron las mujeres afrodescendientes empleadas en Mattel en la evolución de la marca Barbie y cuenta la historia de cómo surgió la primera muñeca inspirada en las muejres de raza negra en 1980. Estreno: 19 de junio

Colección Cine de Oro (Canela.TV)

Estrellas icónicas como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, La Indía María, Chabelo, Tin Tan protagonizan una serie de más de 100 películas clásicas de la Época de Oro del Cine Mexicano, las cuales pasaron a convertirse en parte de la herencia cultural y artística de México.