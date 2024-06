Adamari López sobre las infidelidades: ‘Me he quedado con la pareja ya en varias ocasiones sabiéndolo’

En el programa Desiguales (Univision), Adamari López ha encontrado un espacio para abrirse y compartir tanto sus experiencias personales, como sus opiniones en diversos temas. La conductora ha sido firme al defender sus posturas, lo que en varias ocasiones ha derivado en interesantes debates en el show. Uno de los más recientes giró en torno a las infidelidades. La puertorriqueña se dijo partidaria de la total honestidad en las relaciones de pareja, y confesó haberse quedado con parejas sabiendo que tuvieron deslices.

Adamari sostuvo un intenso debate con la doctora Nancy Álvarez.

En la emisión, la doctora Nancy Álvarez, psicóloga clínica que forma parte del elenco, expuso que “ser infiel incluso, es pensar en otra persona y estar hablando con ella y no decírselo a tu pareja”, aseveración con la que sus compañeras estuvieron de acuerdo. Sin embargo, después planteó otra postura que dividió opiniones. “Si yo creo que eso (una infidelidad) fue fortuito, esta mujer o este hombre no querían, que se mueren de miedo de que su familia lo sepa, que aman a su mujer ¿para qué va a decírselo?”, dijo.

Fue entonces cuando Adamari tomó la palabra y defendió lo que, a su parecer, debe imperar en las relaciones de pareja. “Precisamente por la confianza que se supone que se genere en la pareja y que el diálogo sea lo que lleve a que tú confíes y a que tú tengas una relación más estable con tu pareja, precisamente, porque supuestamente fue fortuito, es que yo pensaría que se lo deberías de decir para que esa persona pueda confiar”, expresó de manera enérgica.

Adamari defendió de manera enérgica su postura.

“¿Y qué haces tú si te lo dice?”, la cuestionó la doctora. “Por lo menos confiar en que esa persona me va a venir a hablar directamente”, respondió Adamari, mientras en el estudio algunas de sus compañeras señalaron que esta confesión inevitablemente derivaría en una ruptura: “¡Lo botas!”.

“Mire doctora, si me he quedado con la pareja ya en varias ocasiones sabiéndolo, cómo va a decirme que si me lo dice abiertamente, voy a botarla”, planteó Adamari, mostrando no solo su criterio en estos casos, sino también dejando entrever lo que pudo haber pasado antes en sus relaciones amorosas. “Pues yo sí la boto”, expresó por su parte la doctora.

Tras el acalorado debate, Adamari reafirmó su postura en un tono más calmado. “Si usted quiere que su pareja le comente o no, es un tema que tiene que hablar con ella, a mí me gusta que me digan la verdad y yo decido si quiero o no perdonar. Dejo eso dicho y me voy a tranquilizar”, dijo.

Las razones de su separación

Si bien Adamari no mencionó si en alguna relación reciente fue víctima de una infidelidad, lo cierto es que ese tema la alcanzó hace tres años cuando dio a conocer su separación de Toni Costa. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, comentó meses después de hacer pública su ruptura del bailarín.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, agregó sin revelar más detalles.