Adamari López revela que tuvo un acuerdo prenupcial durante su relación con Toni Costa

Ha pasado un tiempo desde que Adamari López y Toni Costa tomaron la decisión de separarse. Desde entonces, la conductora de televisión ha revelado algunos aspectos de su relación sentimental con el bailarín, la cual se dio bajo importantes acuerdos que hicieron prevalecer la armonía y la estabilidad entre los dos. Recientemente, la presentadora se sinceró sobre una decisión tomada durante ese periodo, esto a raíz de las experiencias vividas en sus romances pasados, como cuando fue esposa de Luis Fonsi. Abierta como suele ser, habló del tema para dejar en claro cuál era su situación con Toni, el padre de su hija Alaïa.

Adamari se ha sincerado sobre cómo lleva su soltería.

El acuerdo entre Toni y Adamari

La puertorriqueña se sinceró en una de sus recientes charlas en el espacio llamado Desiguales, el talk show de Univision en el cual participa. Adamari tomó la palabra en un instante y confesó que, a diferencia de las decisiones tomadas en el pasado, en el periodo de su romance con Toni optó por establecer un acuerdo prenupcial. Aunque ambos no estaban casados, todo estaba listo por si decidían en algún momento dar ese importante paso. “No lo hice la primera vez, lo pensé, pero no logré llevarlo a cabo…”, explicó en un momento de la reveladora plática con sus compañeras de programa.

Al ahondar en sus declaraciones, Adamari hizo énfasis en lo sucedido a lo largo de ese periodo, en el que estuvo tranquila al mantener todo en orden en ese sentido. “En la segunda oportunidad, que no me llegué a casar, pero sí tenía un pre-nup por si pasaba el matrimonio. Creo que es lo mejor que pudimos hacer…”, explicó la puertorriqueña, quien a lo largo de su etapa de soltería ha reflexionado sobre los aprendizajes a lo largo de ese periodo en el que además tuvo la fortuna de formar una familia junto al bailarín.

Adamari López pone en alto la buena relación que mantiene con Toni Costa.

Adamari y la importancia de considerar a los hijos

Adamari también hizo énfasis en la importancia de tales acuerdos cuando hay hijos de por medio, como es su caso, pues se deben prever ciertos escenarios. Dispuesta a dar sus opiniones, comentó: “Cuando hay hijos hay que tener un fideicomiso en donde puedas tener muy claro qué es lo que pasa, sobre todo… cuando hay una propiedad que quede a nombre del hijo, que nadie más se vaya a quedar con eso, porque todo lo que uno ha forjado, si no tienes una pareja, lo quieres para tus hijos…”, dijo la boricua, quien se ha caracterizado por ser muy transparente al abordar los diversos temas relacionados con la vida en pareja y la ruptura.

Adamari se enfoca en su trabajo y en cuidar de su hija Alaïa.

Mientras tanto, Adamari disfruta de su tiempo en la soltería, enfocada en cuidar de su hija Alaïa y en sus proyectos profesionales en la televisión. Así mismo, mantiene una relación de cordialidad con Toni Costa, quien de hecho en su pasado cumpleaños la consintió con un regalo; unas gafas de sol que la presentadora presumió a todos sus seguidores. “Gracias, Toni, por mi regalo. ¿Les gustan?”, escribió López en sus redes sociales, feliz por las muestras de cariño que recibió ese importante día.