¿Amiga de su ex? Adamari López revela cómo es su actual relación con Toni Costa

Tres años atrás Adamari López y Toni Costa pusieron fin a su romance, una decisión tomada de común acuerdo en la que el respeto y la cordialidad han prevalecido. Lo más importante para ambos, según han compartido, es brindar un entorno de estabilidad a su hija, Alaïa, compromiso que han cumplido a cabalidad. Sin embargo, la incertidumbre es constante entre varios de los seguidores de la expareja, ávidos por conocer cómo es la relación que actualmente mantienen, pues en varios momentos se les ha visto muy cercanos. A la distancia, muchas cosas han cambiado, pero la guapa conductora de televisión tiene claro su sentir hacia Toni, con quien ha preservado una amistad.

©@adamarilopez



Adamari ha reflexionado sobre los cambios en su vida a partir de su ruptura con Toni Costa.

¿Cómo va todo entre los dos a unos años de su ruptura?

Abierta como suele ser al compartir aspectos de su vida personal, Adamari reveló detalles de la convivencia con el padre de su hija, un tema que abordó en su talk show llamado Desiguales, el cual se transmite por la cadena Univision. En ese espacio, expresó su postura sobre si se puede o no ser amigo de una expareja. “Yo pienso que por un lado sí, pero por otro no. Si ya sanaste pues no hay herida…”, explicó la presentadora, quien a lo largo de estos años ha revelado cómo ha llevado el proceso de su separación y la manera en que ha podido salir adelante.

Más allá de las circunstancias por las que se separó de Toni Cosa, Adamari tiene muy presente el lazo de cordialidad que debe existir entre ambos, pues la prioridad es brindar un entorno de armonía a su hija. “Yo, por ejemplo, tengo que tener contacto con el papá de Alaïa pues porque tenemos una hija en común y tenemos temas que hablar de la niña…”, explicó la comunicadora, quien afirmó que la relación con el padre de su hija solo se limita al tema de la paternidad. “Pero de otros temas no tenemos nada que hablar porque ya cada uno tiene una vida diferente…”, explicó.

©@alaia



Adamari y Toni mantienen un lazo de cordialidad para brindar un entorno de armonía a su hija.

Adamari, firme ante su postura

A pesar de los giros en su vida, Adamari disfruta de la estabilidad que prevalece en su entorno en estos momentos. Con respecto a Toni, la conductora tiene claro que lo suyo con el bailarín solo se reduce a los temas de su hija. Así lo reiteró cuando su compañera de programa, Migbelis Castellanos le preguntó: “¿O sea, cuando ustedes se encuentran no se sientan a preguntarse por la vida del otro?”, a lo que Adamari respondió: “No, por lo general no”, aseguró.

©@adamarilopez



Adamari se mantiene motivada y enfocada en sus actuales proyectos profesionales.

Por ahora, Adamari se mantiene enfocada en el trabajo y en cuidar a su hija, mientras la relación de amistad con Toni camina en buen sentido. De hecho, el pasado 18 de mayo, durante la celebración de su cumpleaños, la conductora recibió un regalo de su ex; un par de gafas de sol por las que agradeció al bailarín. Así lo dejó ver Adamari a través de sus redes sociales, espacio en el que suele dar detalles de los acontecimientos relevantes en su vida personal.