Una novia con mucho estilo: Sira Pevida nos habla del amor y los invaluables consejos para asegurar una boda de ensueño

¿Crees en los rituales de boda?, ¿te funcionaron?

Los seguí todos. Yo me quería casar con perlas porque me encantan, pero en casa me dijeron que simbolizan las lágrimas de la novia en el matrimonio así que las dejé de lado y usé diamantes. Llevé lo azul y lo prestado y hasta ahora he tenido suerte en mi matrimonio, aunque no sé si fue eso o que tengo mucha paciencia.