Se ha dado a conocer el informe preliminar con la causa del fallecimiento de Liam Payne

El repentino fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires, Argentina, movilizó a las autoridades de la localidad para atender la emergencia tras los llamados al 911. Con el paso de las horas, se dio a conocer que el cantante, ex integrante de One Direction, había caído desde el balcón de su habitación en el hotel CasaSur, incidente que le costó la vida. El intérprete se encontraba pasando unos días por aquel país, previamente acompañado de su novia, Kate Cassidy, quien habría partido el día lunes. Ahora, se ha dado a revelado el informe preliminar con las causas de su fallecimiento, según información proporcionada por la policía, aunque las circunstancias del deceso todavía son motivo de investigación, según los reportes.

¿De qué murió Liam Payne?

Luego de lo sucedido, los peritos del Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial dieron a conocer como resultado preliminar que Liam sufrió “politraumatismos que derivaron de una hemorragia interna y externa”, según datos obtenidos por el diario argentino La Nación, medio en el que también se especifica que el informe pericial del cuerpo se realizó entre las 21:45 y las 23:05, hora local de Buenos Aires, del día miércoles 16 de octubre, fecha en la que ocurrió el incidente que puso fin a la vida del cantante de música pop, quien horas antes había dado vistazos de su visita por Argentina a través de sus redes sociales.

Por el momento, las investigaciones en torno a la muerte del cantante continúan. En un comunicado oficial retomado por el medio antes citado, se informa que la causa del deceso ha sido clasificada, por ahora, como “muerte dudosa”, y se presume que podría haberse encontrado solo cuando ocurrió la caída desde el tercer piso del hotel. El comunicado también destaca que el intérprete podría haberse encontrado: “atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, según el informe oficial retomado por La Nación.

Los estudios que deberán relizarse

Como parte de los procedimientos, se ha informado que las autoridades realizarán al cuerpo una serie de estudios complementarios, entre ellos histopatológicos, bioquímicos y toxicológicos. Así mismo se destacó, de acuerdo con lo dado a conocer por los forenses, que las 25 lesiones señaladas en la autopsia son compatibles con las producidas por caída de altura. En ese sentido, también se especifica que las lesiones craneoencefálicas provocaron la muerte, así como las hemorragias internas y externas del cráneo, tórax, abdomen y miembros.

En los análisis llevados a cabo hasta ahora, también se determinó que no hubo intervención de terceras personas en el deceso, tras no constatarse lesiones de tipo defensivas. A lo largo de las horas, han salido a la luz más detalles del acontecimiento que paralizó el movimiento en la zona de Palermo en donde se ubica el hotel. La llamada de emergencia al 911 alertaba sobre la presencia al interior del mismo de un hombre en estado inconveniente. Posteriormente se ha logrado determinar que el salto de Payne se dio desde una altura aproximada de 13 o 14 metros, de acuerdo con el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.