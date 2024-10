Liam Payne, de su paso por One Direction a su incursión como solista

Los fans de la extinta banda One Direction y la escena musical pop reciben con pesar la noticia del reciente fallecimiento de Liam Payne, quien se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, hospedado en un hotel de la zona de Palermo. Liam, quien logró consolidar una carrera musical en solitario tras concluir su ciclo con la banda pop que lo catapultó a la fama, había lanzado en marzo pasado su sencillo titulado Teardrops, el cual formaría parte de su segundo disco. Recordemos que fue en 2019 cuando el cantante estrenó LP1, su álbum debut, con el cual tomó la decisión de dar muestra de su estilo e ímpetu creativo. Pero su historia en el espectáculo se remonta a su llegada a One Direction, la agrupación pop que logró catapultarse como uno de los fenómenos musicales más relevantes dentro del periodo que va del 2010 al 2016.

© Getty Images One Direction logró convertirse en un fenómeno pop que abarcó de 2010 a 2016.

Liam Payne y su salto a One Direction

Catorce años atrás, la televisión británica transmitía con éxito el programa The X Factor, el cual logró acaparar la atención de una audiencia que vio nacer a la banda pop One Direction, integrada por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, quien falleció a la edad de 31 años. Payne se distinguió, al igual que sus compañeros, por el ferviente amor hacia la música, algo que lo llevó a buscar desde pequeño algunas oportunidades para expresar su talento, convirtiéndose en protagonista de algunos concursos de su localidad.

© Getty Images Liam Payne dio muestra de su talento musical desde muy niño.

Liam audicionó por primera vez en 2008 para el programa The X Factor, pero tras ser rechazado, el cantante volvió dos años después y dio muestra del empeño que puso en trabajar para ser elegido. Gracias a ello, logró quedar dentro del concurso con tan solo 16 años, interpretando ante los jueces del programa una versión del tema Cry Me a River, el cual interpreta Michael Bublé. Luego de su interpretación, y tras no llegar a las etapas finales como solista, Simon Cowell, junto a los otros jueces del concurso, tomaron la decisión de unir a Liam con sus demás compañeros, fue así como surgió One Direction, una de las boybands más populares de esos años.

La era musical de One Direction

Con la popularidad a tope, Liam, Harry, Zayn y Louis lanzaron su primer álbum de estudio en 2011, el cual llevó por título Up All Night, el cual logró colocarse entre los favoritos de los llamados directioners, el grupo de fans que acompañó a la banda a lo largo de su historia de seis años. Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015), fueron los siguientes discos de la popular banda, que logró llenar importantes recintos musicales alrededor del mundo.

La etapa solista de Liam

Luego de que en 2015 Zayn Malik se separara de One Direction, Liam y sus demás compañeros se conformaron como cuarteto. Sim embargo, el viaje musical duró poco para la banda, que en 2016 anunció su final. En ese mismo año, Liam tomó las riendas de su carrera y firmó un contrato con Capitol Records, lanzando su primer sencillo titulado Strip That Down en colaboración con Quavo y coescrito por Ed Sheeran. Tras lanzar algunos sencillos como Get Low, Bed Room Floor, hizo el estreno en 2018 de su primer EP titulado First Time.

© Getty Images Liam Payne hizo su debut como solista en 2019.

En 2019, Liam publicó su álbum debut bajo el nombre de LP1, el cual vino acompañado de un tour en 2020 para hacer promoción al mismo. Este 2024 el anuncio de su nuevo disco de estudio en solitario, tras cinco años de no editar material, puso en alerta sus fanáticos, a quienes sorprendió con el estreno de la canción Teardrops.