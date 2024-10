Días antes de su trágico final, Liam Payne se reunió con su excompañero de One Direction, Niall Horan

La noticia del deceso de Liam Payne en Argentina ha dejado desconsolados a sus millones de seguidores. Junto a One Direction, Liam alcanzó la fama mundial, marcando a toda una generación. De acuerdo con los primeros reportes, se ha dado a conocer que los servicios de emergencia fueron contactados alrededor de las 5PM hora local revelando los hechos; Payne fue hallado inconsciente en uno de los patios interiores del hotel en Buenos Aires, luego de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

© Getty Images Liam Payne falleció este miércoles 16 de octubre en Argentina

Su reunión con Niall Horan

Días antes de esta tragedia, Liam fue captado junto a otro de sus excompañeros de One Direction. El cantante de 31 años acompañó a su amigo Niall Horan en su show en Buenos Aires, en la Movistar Arena. Incluso, a través de Snapchat dio vistazos de este encuentro con Horan, mismo con el que compartió micrófonos en One Direction por seis años, hasta que la banda se disolvió en 2015.

© Snapchat Liam Payne y Niall Horan en el concierto de Niall en Argentina

Payne no iba solo, sino que viajó a Argentina con su novia la influencer Kate Cassidy, donde disfrutaron del show de Niall. Incluso en Snapchat, el cantante y su novia compartieron un video de sus outfits para el concierto de Niall; él iba de jeans negros con una t-shirt a juego y ella con un atuendo todo en mezclilla.

Su actividad en Snapchat

En los últimos días, Payne estuvo activo en sus redes sociales. De hecho, una de sus últimas publicaciones fue en Snapchat al lado de su novia. La imagen, fue compartida precisamente este 16 de octubre. Como fue una de las últimas personas con las que se fotografió, muchos se han preguntado sobre el paradero de Kate, pues se creía que seguía en Argentina, pero los medios locales indican que regresó a Estados Unidos hace un par días, por lo que se cree que Payne estaba solo al momento de su deceso. Sin embargo, las investigaciones policiales recién han comenzado.

© Snapchat Liam Payne Su última foto con Kate Cassidy

En esa misma cuenta de Snapchat, se compartieron otras fotografías de su viaje por Argentina con su pareja. En un inicio, la publicación de estas fotografías llevaron a sus fanáticos a creer que la noticia de su muerte era falsa, sin embargo, la confirmación del deceso por parte de las autoridades no dejó lugar a dudas.

Liam Payne compartió fotos de su viaje por Argentina.

Incluso, en el perfil se publicaron este mismo miércoles fotos y videos en cierto tono bromista, como su idea de disfraz para Halloween como Forest Gump. Sin embargo, estas publicaciones ya no están disponibles.

© Snapchat Liam Payne Liam Payne incluso estaba planendo disfraces para Halloween

Último post en su feed de Instagram: una pérdida para 1D

De hecho, uno de sus últimos posts en redes, con fecha del 29 de mayo en su feed, corresponde a otra trágica pérdida que sufrió la extinta agrupación. Su publicación fue para lamentar el deceso del cineasta Morgan Spurlock, quien realizó el primer documental de la banda británica This Is Us, el cual se estrenó el 2013. "Descansa en paz Morgan Spurlock fue un placer trabajar contigo", escribió Liam junto a una fotografía del baúl de los recuerdos en la que aparece con sus excolegas y el director de cine.