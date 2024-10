Ella es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, que lo acompañaba en su viaje a Argentina

En medio de la consternación que ha provocado la noticia del sensible fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, se han ido revelando poco a poco los detalles de esta tragedia. Entre los pormenores que han llamado la atención es que, el cantante no viajó solo a Argentina, lo hizo de la mano de su novia, la influencer Kate Cassidy, con quien, esta mañana compartió un clip en Snapchat, durante el desayuno, que él acompañó de la frase: "Un hermoso día en Argentina", en el que se ve a la rubia tomando su almuerzo, mientras Liam muestra la espectacular vista del hotel; sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes oficiales, se sabe que dichas imágenes corresponden a otro momento, pues la joven influencer habría regresado a Estados Unidos hace un par de días.

© @kateecass Liam Payne y Kate Cassidy cumplirían dos años de novios en noviembre

Luego de que la policía argentina confirmara, a través de un comunicado de prensa, la muerte del británico, los ojos se han puesto sobre su novia quien, de acuerdo con las publicaciones del cantante, fue de las últimas personas con las que convivió en su estancia en el Hotel CasaSur, en Palermo, Buenos Aires, donde, de acuerdo con las primeras indagatorias, el músico cayó del balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso de la edificación.

Solo una hora antes del lamentable suceso, en el perfil de Snapchat de Liam se publicó un video junto a Kate Cassidy, sobre el que escribió: “Tiempo de calidad”, haciendo referencia a esta romántica escapada en Argentina, país al que arribaron hace unos días y en el que Payne tuvo la oportunidad de reencontrarse con su ex compañero de agrupación, Niall Horan. Hasta el momento, la novia del cantante no se ha manifestado en ninguna de sus redes sociales donde, solo en Instagram, cuenta con más de 100 mil seguidores. La última publicación de la rubia realizó en su perfil fue del pasado 13 de septiembre, cuando se tomó una foto mientras tomaba el sol en Miami.

© Snapchat Liam Payne Su última foto con Kate Cassidy

Aunque Kate se convirtió en la última persona que apareció con Liam en Snapchat, la joven no había publicado imágenes con él, desde el 1° de septiembre, cuando la pareja asistió a una boda: “La noche más impresionante. Celebramos a los tortolitos”, escribió la rubia como descripción de una foto en la que ambos aparecen vestidos de gala, listos para esta recepción. Esta imagen, se ha convertido en el último recuerdo de Cassidy con Liam en su Instagram.

© @kateecass Liam Payne y su novia en una boda en septiembre pasado

En noviembre próximo, Liam y Kate celebrarían sus primeros dos años de amor. Todo comenzó en octubre del 2022 cuando, el cantante y la influencer aparecieron juntos en una fiesta de Halloween a la que acudieron vestidos como Pamela Anderson y Tommy Lee; un mes más tarde, la influencer confirmó su romance con el artista. El resto es historia, la pareja se volvió inseparable, de hecho, en agosto pasado, Kate salió en defensa de Payne, luego de que un comentario que le hizo, en su Instagram, sobre su estilo se viralizara. En aquella ocasión, Cassidy dejó claro que su novio no tenía problemas con su manera de vestir y que todo se trataba de una broma.