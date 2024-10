Aseguran que Liam Payne estaba ‘extremadamente abrumado’ por los problemas legales con su ex

La industria de la música y el entretenimiento se ha vestido de luto por el sensible fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de una de las boybands más famosas de los años recientes. El cantante falleció a los 31 años tras caer de un tercer piso en un hotel en Argentina. Tras este trágico acontecimiento se ha especulado acerca del estado mental del intérprete, y han surgido reportes que apuntan a que se encontraba agobiado por un tema legal relacionado a su exprometida Maya Henry.

Una fuente contó a People que Liam "estaba extremadamente abrumado por todos los problemas legales" que involucraban a Maya. La modelo de 23 años emitió una carta de cese y desistimiento la semana pasada contra el cantante, alegando que él la había contactado repetida e insistentemente por diversos medios.

Días antes del deceso de Payne, el DailyMail dio a conocer que Henry contactó a sus abogados para solicitar el recurso legal señalando al intérprete además por comunicarse obsesivamente con sus amigos y familiares, incluida su madre, Azteca Henry.

Liam y Maya confirmaron su relación en 2019 y rompieron definitivamente en 2022.

Maya, con quien Liam estuvo comprometida hasta su ruptura en 2022, compartió un video en su cuenta de TikTok el pasado 6 de octubre en el que afirmó que un ex, sin mencionar el nombre de Payne, pero asociándolo a los fans de One Direction, estaba "haciendo explotar" su teléfono.

“Siempre me manda mensajes de diferentes números de teléfono. Nunca sé de dónde van a venir... Además, me envía correos electrónicos”, aseguró Henry. “No solo a mí, sino que también le hace explotar el teléfono a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?”, expuso entonces. “También le envía mensajes a mis amigos”, agregó. “Él crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes. Siempre es una nueva cuenta de iCloud. Cada vez que veo una en mi teléfono, pienso: ‘Aquí vamos de nuevo’”, contó.

Maya Henry emitió una carta de cese y desistimiento contra Liam Payne.

Maya, quien es autora de la novela Looking Forward, afirmó que Payne “utilizó como arma” a los fans de One Direction en su contra. “Dice que se aprovecha de los fans de One Direction porque siempre le serán leales y no lo delatarán", señaló. “Es difícil cuando estas personas te atacan por decir la verdad sobre cosas que sucedieron”, dijo la modelo refiriéndose a los seguidores de su ex.

La fallida relación de Liam y Maya

Liam hizo oficial su relación con Maya al aparecer públicamente con ella en 2019. Como muchos, la joven pareja tuvo que aislarse debido a la pandemia, lo que según el cantante había fortalecido su noviazgo. “Creo que pasamos por muchas cosas durante la pandemia de COVID. Siento que salimos un poco más fuertes de esto”, dijo hace tiempo a People. “La mayoría de las parejas que llevan años casadas han tenido dificultades, ¿no? Así que, quiero decir, todavía estamos muy felices de estar aquí juntos hoy”, agregaba entonces.

Liam y Maya atravesaron por una breve ruptura en 2021 antes de terminar de manera definitiva.

En 2020 la pareja se comprometió, pero la relación atravesó por una breve ruptura en junio de 2021, de la cuál él se responsabilizó. “En este momento, lo que más siento es que estoy más decepcionado de mí mismo que de seguir lastimando a la gente. Eso me molesta. No he sido muy bueno en las relaciones. Y sé cuál es mi patrón de relaciones en este momento”, dijo por aquel momento en el podcast Diary Of A CEO de Stephen Bartlett, admitiendo que tenía que trabajar en sí mismo.

La relación con Maya se reanudó en septiembre de 2021, pero en mayo de 2022 terminaron definitivamente. Este 2024, la modelo publicó su novela Looking Forward, la cual está inspirada en su relación con el cantante, pues aborda el tumultuoso romance entre una chica y un cantante pop.

Este 2024, Maya Henry lanzó una novela inspirada en su relación con Liam Payne.

Si bien se manejó siempre como ficción, en la historia se aborda el ultimátum que le dio el intérprete a su pareja para termine su embarazo, de lo contrario pondría fin a su relación. Tras el revuelo que causó esta parte de la historia, ella fue cuestionada al respecto y terminó por confirmar ciertas similitudes con la realidad. “Lo que pasé en la vida real es muy parecido a lo que pasó Mallory en el libro. Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”, contó en el podcast The Internet Is Dead.