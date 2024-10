La familia de Liam Payne rompe el silencio sobre su partida: 'Estamos con el corazón roto'

Después de que la tarde de ayer la noticia del sensible fallecimiento de Liam Payne, ex integrante de One Direction, le diera la vuelta al mundo, su familia se ha pronunciado sobre la trágica muerte del cantante a través de un comunicado de prensa en el que expresó su profundo dolor ante la partida del joven, de 31 años de edad. Desde que salieron a la luz los primeros detalles del deceso, medios ingleses acudieron a la casa de los Payne para obtener las primeras declaraciones; sin embargo, de acuerdo con información de The Mirror, la familia no estaba preparada todavía para enfrentar públicamente la situación: "Obviamente estamos devastados por la noticia, pero no queremos hacer comentarios", fueron las palabras que el diario británico obtuvo.

© Getty Images A través de un comunicado de prensa, la familia del músico reaccionó a su trágica muerte

La despedida de su familia

A pesar del dolor, hace unas horas, la familia de Liam Payne publicó un comunicado en el que plasmó su inmensa tristeza ante la inesperada partida del cantante quien, desde hace varios días, se encontraba en Argentina, país donde hace unos días protagonizó un emotivo reencuentro con su ex compañero de agrupación, Niall Horan: "Estamos con el corazón roto. Liam vivirá siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este horrible momento", se lee en el documento dirigido a los medios de comunicación.

A Liam Payne le sobreviven su madre, Karen Payne; su padre, Geoff Payne, y sus dos hermanas, Nicola y Ruth. El cantante debutó como papá en 2017, con la llegada de Bear, a quien procreó durante su relación con la cantante británica, Cheryl Cole a quien Laim conoció cuando participó en el programa The X Factor, en 2008, donde ella fungía como juez. Ocho años más tarde, Cupido los flechó y comenzaron una relación que causó gran expectación, debido a los 10 años de diferencia que le llevaba ella. Un año después, la pareja se convirtió en papás y en 2018 anunciaron su separación.

© Getty Images La familia del músico británico pidió respeto ante el difícil momento que enfrenta.

Su papel de papá

A pesar de la separación, Liam se mantuvo cercano a la vida de Bear, a quien le dedicó su última publicación en marzo pasado, cuando el niño le expresó su admiración al verlo en una anuncio de Spotify en las calles de Londres: "Quiero estar un día en la cartelera papi", fue la frase que Payne agregó como descripción de esta imagen en la que aparece el niño, de 7 años de edad, de espaldas, contemplando a su padre en el anuncio.

Video relacionado

© Getty Images En marzo pasado, Liam le dedicó su última publicación a su hijo Bear, de siete años de edad.

Aunque Liam Payne siempre fue muy discreto con los detalles de su vida privada que compartía con la prensa, en una entrevista, reveló que una de las actividades que más disfrutaba con Bear, era llevarlo a la escuela: "Me encanta llevar a mi hijo a la escuela. Es una de mis cosas favoritas, es muy divertido y sé que a él también le encanta, sucede una o dos veces a la semana, siempre lo sorprendo. El otro día estaba medio dormido y su mamá el dijo:'¡Buen día sunshine!' y luego escuchó mi voz diciendo: '¡Buenos días!' y me dijo: '¡Wow papi! es la mayor sorpresa de mi vida que estés aquí hoy", contó hace unos meses el músico sobre su relación con su hijo.

A través de redes sociales, Liam había compartido con sus seguidores el gran parecido que guarda su hijo con él: "Se está volviendo tan grande ahora, un niño grande y parece un mini yo, como si necesitáramos más de mí en el mundo", comentó en un clip de Snapchat, hace unos meses.