El contundente y doloroso mensaje de Cheryl Cole, la madre del hijo de Liam Payne, tras la tragedia

Cheryl Cole vive un momento de indescriptible dolor, tal y como ella misma ha descrito. Su expareja, Liam Payne, ha fallecido, pero además el músico era el padre de su hijo Bear, de siete años, al que adoraba y la razón por la que siempre han estado unidos. Este viernes la cantante ha roto su silencio tras la dolorosa muerte y lo ha hecho con un mensaje contundente y desgarrador en el que pone la dignidad de Liam y la de su hijo en el centro.

© Getty Images

"Mientras intento procesar este traumático suceso y gestiono mi propio duelo, me gustaría recordar a todo el mundo que hemos perdido a un ser humano. Liam no era solo una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un amigo y un padre para nuestro hijo de siete años. Un niño que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver a su padre nunca más", con las rotundas palabras con las que ha comenzado Cheryl su mensaje. " Lo que más me perturba es que un día Bear tendrá acceso a los horrendos documentos que hemos visto", ha dicho en referencia a las imágenes que circulan sobre las últimas horas de su ex en Buenos Aires, donde falleció tras precipitarse de un tercer piso en el hotel en el que se alojaba.

© @cherylofficial

La que fuera integrante de la banda Girls Aloud, pide que no se difunda ese tipo de documentos como forma de defender no solo la memoria del famoso cantante, sino también de proteger a su hijo. "Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda después de su muerte para que pueda descansar en paz por fin", ha finalizado Cole, que ha escrito estas líneas junto a una preciosa fotografía con Payne tumbado en la cama junto a Bear, cuando era tan solo un bebé.

Liam y Cheryl se conocieron en 2008 gracias al concurso musical The X Factor en Reino Unido. Ella era una de las jueces junto a Simon Cowell, Dannii Minogue, Louis Walsh y sus caminos se cruzaron de nuevo en 2010, cuando volvió a presentarse al casting y finalmente se unió a la banda One Direction. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando salió a la luz que mantenían una relación sentimental. Él tenía 23 años, y ella 33 y un año más tarde de confirmar su relación tuvieron a su hijo, Bear.

© cherylofficial

Su ruptura llegó en 2018, pero como padres siempre estarían unidos y ambos se esforzaron en mantener una buena relación tras la separación. Entre ellos siempre se han dedicado buenas palabras. "Es la mejor madre del mundo. No podría pedir a alguien mejor", afirmó Liam hace dos años en el conocido podcast Impaulsive, de Logan Paul, donde también habló de su ruptura: "Rompimos por una razón y ahora ella me da plena autonomía en mi vida y para hacer lo que hago y sé que él -Bear- está bien cuidado". Cuando los problemas personales le mantuvieron alejado de la música también dejó claro que Cheryl estuvo a su lado, y respetó sus tiempos cuando lo necesitó. "Más que nada, quiero agradecerle a Bear y a su madre por darme un poco de libertad para ir y recuperarme en ese momento porque tenía que hacerlo (...) no tiene sentido intentar ser padre cuando no tienes nada que enseñarle y no creo que hasta este momento tuviera mucho que decirle más allá de preocuparme profundamente por él y amarlo profundamente, que obviamente es lo más importante" contó emocionado.