La vida de Liam Payne, a quien la fama le convirtió en un juguete roto

"Se apaga como una luz", este fue uno de los últimos mensajes de Liam Payne antes de morir. El cantante y exintegrante de la banda One Direction ha fallecido con apenas 31 años de edad dejando atrás a una legión de millones de fans en todo el mundo, a su familia y amigos. El 16 de octubre de 2024 la luz de otro ídolo de la música dejó de brillar. El cantante y compositor, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, soñaba desde niño en convertirse en corredor olímpico, pero todo cambió cuando descubrieron su talento musical. Payne comenzó su carrera en la industria musical en The X Factor en 2008, pero el juez Simon Cowell lo descartó por ser muy joven y le pidió que lo intentara años después. Liam recibió el consejo y dos años más tarde regresó para formasr parte del grupo One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Juntos lograron convertirse en la banda más popular del momento gracias a su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.

Liam tuvo problemas de salud nada más nacer porque uno de sus riñones no funcionaba bien y durante parte de su infancia estuvo en el hospital donde tenía que ponerse hasta 32 inyecciones diarias. Unos primeros años muy duros y una adolescencia, marcada por el acoso escolar, que logró dejar atrás gracias a la música. Su fuerza de voluntad le llevó a perfeccionar sus habilidades vocales que le llevaron hasta The X Factor.

Una vida de luces y sombras

Vivió cinco años supustamente de gloria con One Direction, en su carrera compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home, pero la marcha de Zayn Malik en 2015 hizo que se disolviera una de las mayores boybands con mayor fama y éxito del momento. Hubo llantos, mensajes desolados y peticiones de sus fans para que dieran marcha atrás, pero no fue posible. One Direction, la banda que alcanzó el número uno con su primer disco en la lista Billboard, se disolvía.

Liam Payne comenzó su andadura como solista en 2016. Tras varias colaboraciones con importantes estrellas como Rita Ora, Ed Sheeran y J. Balvin, lanzó un EP, First Time (2018), y un LP,LP1 (2019). Su referente musical, Justin Timberlake, quien curiosamente también había alcanzado la fama gracias a otra boy band, los 'N Sync.

Su carrera quizá fue la más inestable de la de los cinco miembros del grupo, porque aunque parecía el más sensato era el más vulnerable. Siguió manteniendo muy buena relación con todos los integrantes de su banda. Recordemos que Liam Payne fue el único que acudió a la presentación del documental que estrenó Louis Tomlinson con material inédito de One Direction.

Su momento más oscuro

Con el tiempo Payne llegó a reconocer que uno de los momentos más oscuros de su vida lo vivió mientras estaba en One Direction y habló de haber atravesado graves problemas de salud mental. "La fama es como tener una extraña crisis de mediana edad. Tengo la suerte de estar aquí todavía", reconoció durante una entrevista con Ann Middleton en 2019 para el programa Straight Talking, en el que llegó a expresar que tuvo pensamientos de no querer seguir con vida. "Yo no puedo profundizar. Yo no estoy en paz con esto... Hay momentos en los que ese nivel de soledad y personas que entran en ti cada día ... Casi me matan un par de veces". "He estado en un mal lugar. Ha sido algo que ha estado ahí un par de veces en mi vida. Afortunadamente tengo fantásticas personas a mi alrededor. Cuando las cosas se te empiezan a acumular, pueden atraparte, solo tu puedes controlarlo. Tienes que seguir adelante". "Piensas que habrá otro obstáculo en un par de meses, simplemente necesitas continuar. Siempre ha salido bien, incluso en las situaciones más oscuras".

Un hijo y una complicada vida amorosa

Desde 2010 y hasta finales de 2012, Liam mantuvo una relación don Danielle Peazer, una bailarina de The X Factor. A principios de 2016 comenzó a salir con la cantante británica Cheryl Cole, a quien conoció siendo jueza de The X Factor. Su vida cambió por completo con el nacimiento de su hijo, Bear, el 22 de marzo de 2017, fruto de su relación con Cheryl Cole, a quien conoció en 2016 y cuya relación duró apenas duró dos años.

A pesar de su ruptura, ambos tuvieron claro que la prioridad sería su hijo y a pesar de los malos momentos vividos, el cantante siempre tuvo buenas palabras para la madre del pequeño Bear. "No es la situación más normal. Mi vida es anormal, ¿qué es lo normal? Nos llevamos bien, hay tantas cosas que compartimos en la vida", explicó. "Espero que esté bien, se lo merece. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad. He pensado mucho sobre ella rehaciendo su vida con otra persona. Encontraremos nuestra propia paz con ese tema, por ahora está todo bien". Y añadió: "Por mucho que no estemos juntos, ella es una de las personas más importantes, si no la persona más importante, en mi vida. Aunque no estamos juntos, Cheryl siempre está ahí para mí, ella entiende por lo que estoy pasando".

Después de su ruptura con Cheryl Cole mantuvo una relación llena de idas y venidas con la modelo texana Maya Henry. Durante tres años, se convirtieron en una de las parejas más populares y llegaron a comprometerse en 2020, aunque él anunció su separación en junio de 2021. En octubre de ese mismo año, se dieron una nueva oportunidad antes de separarse definitivamente en 2022. Su relación nunca estuvo exenta de problemas. No obstante, poco antes de conocer la noticia de su fallecimiento, se supo que Maya había denunciado a su ex por "comportamientos obsesivos".

Desde finales de 2022 mantenía una relación con Kate Cassidy, con quien recuperó la ilusión en el terreno sentimental y estuvo casi hasta el final de sus días. El artista y la influencer viajaron juntos a Argentina para disfrutar de unos días de vacaciones, donde se mostraban de lo más sonrientes y enamorados, y nada hacía presagiar tan repentino final. Aunque en un primer momento se llegó a pensar que estaba su novia con él cuando se produjo el fallecimniento, la prensa argentina confirmó que Kate Cassidy había abandonado el país el lunes después de que cogiera un avión con destino Miami.