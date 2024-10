Liam Payne deja un hijo de 7 años nacido en su relación con la cantante Cheryl Cole

El mundo de la música está de luto. Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, falleció este miércoles a los 31 años "al caer del tercer piso de un hotel" en Buenos Aires, según informó la Policía. Sus amigos y seguidores han mostrado una gran preocupación por su inesperado fallecimiento y por todo lo que el artista deja atrás. El cantante era padre de un niño de 7 años, llamado Bear Gray Payne, nacido de su relación con la cantante Cheryl Cole. Por su hijo se desvivía y a él le dedicó unas conmovedoras palabras un mes y medio antes de morir con motivo del último cumpleaños del artista el pasado 29 de agosto.

© liampayne El hijo de Liam Payne nació el 22 de marzo de 2017

"Bendito sea. Ya está muy grande. Es un niño grande y parece un yo en miniatura. Como si necesitáramos más yos en el mundo", señalaba generando cierta inquietud. En un post que compartió con sus seguidores la estrella expresaba la ilusión que sentía por volver a ver a su hijo: “Aún no recibí ningún calcetín de papá. Hablaré con mi hijo dentro de un rato y estoy muy emocionado”.

Liam y Cheryl Cole mantuvieron una relación que apenas duró dos años. Comenzaron a salir en 2016, pero se separaron un año después del nacimiento de su hijo, en julio de 2018. A pesar de su ruptura, ambos tuvieron claro que la prioridad sería su hijo y a pesar de los malos momentos vividos, el cantante siempre tuvo buenas palabras para la madre del pequeño Bear. "Nos llevamos bien, hay tantas cosas que compartimos en la vida. Es una gran madre, trabaja duro, se merece encontrar la felicidad", señalaba.

© cherylofficial Cheryl Cole con su hijo Bear, nacido de su relación con Liam Payne

El cantante siempre se ha mostrado muy orgulloso de su hijo y le veía asiduamente. "Lo veo dos veces por semana, a veces tres veces por semana. Y me aseguro de que cuando lo veo, él tenga el 100 % de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono o perdiendo el tiempo en otro lugar“, contó en una entrevista para People. “Me gusta dedicarle esos momentos y es importante, él necesita eso en su vida", destacó sabiendo bien cuál era su misión.Aunque sus padres siempre han tratado de mantener al niño alejado de los medios, el ex de One Direction en alguna ocasión publicó fotos del niño de espaldas.

Liam Payne, de su éxito como artista a su lado más personal

© GTRES Cheryl Cole y Liam Payne mantuvieron una relación durante dos años

El pequeño Bear siempre vio a su padre como un superhéroe. Así lo contaba Liam Payne emocionado: "Él necesita a su padre en su vida, y estoy feliz de que me vea como un superhéroe, y espero que siga siendo así”, reveló en 2022. De momento Cheryl Cole no se ha pronunciado tras la trágica muerte del padre de su hijo Bear.