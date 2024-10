Amigos y compañeros de Liam Payne lloran devastados la muerte del cantante

El repentino fallecimiento de Liam Payne , ex integrante de la exitosa banda One Direction, ha dejado al mundo del espectáculo conmocionado. El cantante británico, de tan solo 31 años, murió tras caerse del tercer piso del hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Payne, quien deja a su hijo Bear Grey, de 7 años, tocó millones de corazones alrededor del mundo con su música. Las reacciones no se han hecho esperar y varios artistas que compartieron escenario y vivencias con Liam han expresado su dolor.

Charlie Puth

El cantante, amigo cercano y colaborador mostró su pesar en redes sociales: "Estoy en shock. Liam siempre fue muy amable conmigo. No puedo creer que se haya ido. Estoy tan triste ahora mismo. Descansa en paz"

Zedd

El músico que colaboró con Payne en el éxito Get Low, también compartió su tristeza por el fallecimiento del artista. "RIP Liam… No puedo creer que esto sea real… absolutamente desgarrador", publicó junto a esta foto

Ty Dolla Sign

"Hablé contigo hace dos días, amigo. Te extrañaré muchísimo", compartió el rapero Ty Dolla Sign

Olly Murs

El cantante dijo que estaba "sin palabras" tras la muerte de su compañero y amigo. "Siempre nos reíamos mucho cuando nos veíamos, a veces las charlas eran breves y dulces, pero cuando lo hacíamos era, sobre todo, sobre lo irritantemente bien que siempre lucía su cabello, o nuestro amor por Becks, los viejos días de Factor X y la gira que compartimos juntos", escribió Olly junto a una foto de ambos. "Liam compartía las mismas pasiones que yo, los mismos sueños, así que ver que su vida termina ahora tan joven me golpea duro. Estoy realmente destrozado y devastado por su familia y, por supuesto, por su hijo Bear, que perdió a su padre", señaló

Max George

El cantante y actor británico, vocalista de la banda The Wanted, describió la muerte de Liam como " una noticia absolutamente devastadora". "En los últimos años tuve el placer de conocerlo personalmente y pasé un tiempo valioso con él", dijo. "Liam fue absolutamente maravilloso en términos de apoyo cuando Tom enfermó, actuando en el Royal Albert Hall con nosotros para Stand Up To Cancer. Me apoyó mucho personalmente después de que Tom falleció. Nunca lo olvidaré", escribió, refiriéndose a su compañero de banda Tom Parker, quien murió en marzo de 2022 a la edad de 33 años después de que le diagnosticaran un tumor cerebral inoperable

Anne Twist

La madre de Harry Styles, ex compañero de Liam Payne en One Direction, compartió su tristeza publicando un emoji de corazón roto y escribió: "Solo un niño... "

Paris Hilton

"Es muy triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Mi amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, amigo", escribió Paris Hilton

Factor X

Desde Factor X, programa en el que se dio a conocer Liam Payne, dijeron que el artista "era inmensamente talentoso y, como parte de One Direction, dejará un legado duradero en la industria de la música y los fans de todo el mundo". "Nuestros pensamientos están con sus amigos, su familia y todos los que lo amaban", añadieron

Ronnie Wood

La estrella de los Rolling Stones también compartió su tristeza. "Estoy conmocionado y triste por la muerte de Liam Payne", escribió el músico. "Fue un placer trabajar con él en nuestra actuación en Factor X. Dios bendiga a Liam, pensando en todos sus seres queridos. Lo extrañaremos mucho", señaló

Los Backstreet Boys

La banda también rindió homenaje al fallecido. "Las palabras no pueden expresar las emociones que sentimos colectivamente en este momento, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco", comentaron. Además, enviaron todo su cariño a los familiares y amigos de Liam, así como a los "Directioners de todo el mundo"

EL James

EL James, autora de la saga Cincuenta sombras de Grey, lamentó la muerte del cantante, quien colaboró con Rita Ora en la banda sonora de una de las películas basadas en estos libros. "Me rompe el corazón enterarme del trágico fallecimiento de Liam Payne. Apenas puedo creerlo. Mi más sentido pésame a su familia"

Flavor Flav

"RIP Liam Payne... demasiado joven", lamentó el rapero estadounidense

Piers Morgan

"Dios mío, qué tragedia tan impactante", señaló el locutor inglés