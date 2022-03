Muere Tom Parker, vocalista de The Wanted, a los 33 años

Tristísima la noticia que se acaba de conocer y que ha conmocionado al mundo de la música. Tom Parker, vocalista de la banda The Wanted, ha muerto con apenas 33 años a causa de la enfermedad que padecía. El grupo ha confirmado la terrible noticia a través de un mensaje en sus cuentas sociales en el que, además de llorar su pérdida, recuerdan a su familia. “Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están destrozados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, que falleció en paz a la hora del almuerzo, rodeado de su familia y sus compañeros de banda. Tom fue un esposo increíble para Kelsey y padre de Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre en nuestros corazones” señalan los músicos.

El intérprete estaba casado con Kelsey Hardwick, con quien tenía dos hijos Aurelia, de dos años, y Bodhi, de uno. Ella ha manifestado también su inmenso dolor. “Nuestros corazones están rotos. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia llena de energía. Estamos realmente agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo recibido y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom continúe brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que le han apoyado en su tratamiento durante todo este tiempo, luchó hasta el final. Estaré siempre orgullosa de ti”. Comparte Kelsey una preciosa imagen de ambos con sus hijos, que se ha inundado de amor.

En octubre de 2020 Tom Parker compartía el peor de los diagnósticos: tenía un glioblastoma de grado 4, un tumor cerebral inoperable cuya esperanza de vida suele ser de entre tres y 18 meses. "No queremos su tristeza, solo queremos amor y positivismo. Va a ser una batalla dura pero con el amor de todos y su apoyo, vamos a vencerla" aseguraba entonces. Se sometió al tratamiento correspondiente y hace unos cuatro meses manifestaba su esperanza por unos resultados positivos. “Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos según os cuento esto. Tenemos el tumor cerebral bajo control. Me han dado los resultados de mi último escáner... y estoy emocionado de anunciar que está estable. Qué mezcla de emociones”, decía.

Su libro saldrá este verano a la venta

El conjunto decidió entonces unirse de nuevo para lanzar un disco recopilatorio de grandes éxitos titulado Most Wanted: The Greatest Hits, con canciones como Rule The World, Chasing The Sun y Colours. Parker además se puso a escribir un libro, Hope (Esperanza), que recoge su experiencia. “Mi libro no trata sobre morir: es un libro sobre vivir. Es un libro sobre encontrar esperanza en cualquier situación en la que te encuentres y vivir tu mejor vida sin importar nada” explicó. Desafortunadamente no ha podido verlo publicado pues sale a la venta el próximo mes de julio de 2022.

Tom Parker, Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran y Nathan Sykes triunfaron a comienzos de 2010 como The Wanted, un boyband británica que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas con apenas dos álbumes en el mercado. Cinco años después, la formación desapareció y sus cinco integrantes siguieron sus carreras por separado. Antes de unirse a este grupo, Parker formó parte de la banda tributo a Take That conocida como Take That II.

