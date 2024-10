Muere Liam Payne, de One Direction, a los 31 años, tras caerse de un tercer piso en Buenos Aires

Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, ha muerto a los 31 años en el barrio bonaerense de Palermo tras caerse de un tercer piso, según han constatado los servicios de emergencias a la prensa argentina. El músico se encontraba en un hotel de la ciudad argentina y fue hallado sin vida en el patio interno del mismo. Allí se desplazaron efectivos de la policía y ambulancias que solo pudieron certificar su fallecimiento.

© Getty Images

Los servicios de emergencias recibieron la llamada alrededor de las cinco de la tarde y su responsable Alberto Crescenti comunicó que el músico presentaba lesiones gravísimas compatibles con la caída, desde una altura de 14 metros, y que no hubo posibilidad de hacer nada por salvarle la vida. En cualquier caso, se espera que se abra una investigación para determinar las circunstancias del suceso.

© Getty Images

El cantante, compositor y guitarrista viajó a Argentina junto a su novia, Kate Cassidy, para acudir al concierto de su excompañero de One Direction Niall Horan. El grupo, que se fundó en 2010, cosechó un enorme éxito hasta 2016, año en el que sus integrantes anunciaron su disolución. Tanto Payne, como sus cuatro compañeros, Horan, Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson, continuaron con sus carreras en solitario. Todos ellos se dieron a conocer en la edición británica del talent show Factor X y acabaron convertidos en un auténtico fenómeno mundial.

Liam James Payne nació hace 31 años en Wolverhampton (Reino Unido), donde creció junto a sus padres y dos hermanos menores con un sueño que no era entonces el de ser una estrella de la música, sino del deporte. Aspiraba a ser corredor olímpico, pero no logró entrar en el equipo a pesar del duro entrenamiento al que se sometía. Aunque su ambición deportiva se frustró, no tardaron en descubrir su talento para la música por lo que decidió explorar ese campo sin dejar de formarse hasta que se presentó ante él la gran oportunidad de formar parte de una boy band que aún no sabían que lo convertiría en un ídolo internacional. En 2019, tras lanzar varios singles como Strip that Down o Get Low, presentó su primer álbum de estudio, LP1

© Getty Images

Tal y como contaron sus padres, Geoff y Karen Payne en varias entrevistas, Liam presentaba problemas de salud desde su nacimiento. Un riñón no funcionaba correctamente por lo que pasó la mayor parte de sus primeros años de vida en un hospital. Precisamente un problema renal le llevó a ser ingresado de emergencia durante sus vacaciones en el italiano lago Como el año pasado y también un infección de riñón le obligó a cancelar poco antes una gira por Latinoamérica. Además, él mismo confesó que también había sufrido problemas de salud mental por lo que estuvo ingresado en una clínica de bienestar de Estados Unidos "cuando tocó fondo". Decidido a recuperarse, nunca le faltó el apoyo de su familia y de su pareja.

El cantante salía con Kate Cassidy desde hace dos años y a juzgar por sus últimas publicaciones en redes sociales, se encontraban juntos en Argentina. Deja además un hijo, Bear, de siete años, nacido de su relación con Cheryl Cole. Tras su ruptura, Liam comenzó una relación con la modelo Maya Henri, con la que llegó a comprometerse hasta que Kate se cruzó en su camino.