Así fueron los últimos días de Liam Payne

El mundo de la música está en shock después de la muerte de Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, de 31 años, que murió este sábado tras precipitarse desde el balcón de un hotel de Argentina, según ha informado la Policía de Buenos Aires. Una trágica desaparición que se produce en una situación complicada por los problemas legales que atravesaba con su ex. A pesar de ello, el cantante había compartido con sus seguidores algunos momentos de sus vacaciones en Buenos Aires, un tiempo de relax que parecía de lo más idílico. Menos de una hora después de publicar su última imagen, se encontró su cuerpo.

Liam Payne llevaba en Argentina desde principios de octubre. Hasta allí había volado para reconciliarse con su excompañero de One Direction, Niall Horan, y acudir a uno de sus conciertos. La idea era tener una charla después de la actuación. Tal y como él mismo explicó en su perfil social. “Creo que podríamos ir y saludarnos. Ha pasado un tiempo desde que Niall y yo hablamos. Tenemos mucho de qué hablar y me gustaría arreglar un par de cosas con este chico. Sin malas vibras ni nada de eso”, expresó. Algunos testigos le vieron bailando durante el espectáculo, aplaudiendo y gritando, en compañía de su novia.

Liam Payne y Kate Cassidy posando juntos

El propio artista mostró en sus redes sociales que tenía un nuevo proyecto de Netflix que parecía que lo tenía de lo más ilusionado y motivado. De hecho recientemente se supo que iba a colaborar con Nicole Scherzinger, Kelly Rowland y AJ McLean para la serie Building the Band. Además de esto también se mostró muy “feliz” de haberse tomado un tiempo libre. Su última foto fue un selfie frente al espejo sin camisa con su novia Kate Cassidy que en realidad fue tomada un año antes y no durante estas vacaciones en Argentina. Los últimos días de Payne en el país sudamericano parecieron ser felices y de lo más agradables en compañía de su novia. Los planes del ex componente de One Direction también pasaban por celebrar Halloween a lo grande, con disfraz de Forest Gump incluido.

Liam Payne y Kate Cassidy

Tras precipitarse desde el hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires, Liam sufrió “lesiones extremadamente graves”, según un comunicado emitido por la Policía Local, y los médicos que le atendieron solo pudieron confirmar su fallecimiento. La voz de alarma se dio después de que se oyeran unos ruidos y se descubriera a su cuerpo en el patio del hotel.