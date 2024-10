La historia de amor entre Liam Payne y Cheryl Cole (y el motivo real de su ruptura)

El fallecimiento de Liam Payne sigue conmocionando al mundo entero. Desde un primer instante, todos sus seguidores y sus seres queridos mostraron su apoyo con mensajes de cariño y afecto, entre ellos, sus compañeros de One Direction, con los que compartió la parte más importante de su carrera profesional. Este trágico suceso deja un vacío enorme en sus familiares y amigos, pero sobre todo en su hijo Bear, de tan solo 7 años, fruto de la relación con la cantante de Girls Aloud, Cherly Cole.

© Getty Image

Liam y Cheryl se conocieron en 2008. Por aquel entonces, el cantante -que solo tenía 14 años- participó en el casting para el concurso musical The X Factor en Reino Unido. Ella era una de las jueces junto a Simon Cowell, Dannii Minogue, Louis Walsh. Ya desde entonces, el joven tenía claro que quería dedicar su vida a la música y quiso encontrar una vía al estrellato.

© Getty Image

Aunque en ese momento Liam no consiguiera su objetivo, los caminos de ambos se volvieron a juntar en 2010, cuando volvió a presentarse al casting y finalmente se unió a la banda One Direction. Sin embargo, hasta 2016 no se supo que ambos mantenían una relación sentimental. Él tenía 23 años, y ella 33. Su relación estuvo marcada desde el inicio por la diferencia de edad entre ambos, diez años. Pero, poco a poco, la pareja fue dejando claro que su amor iba más allá, tanto que tuvieron a su hijo Bear en 2017, un año después de confirmar su relación.

© Getty Image

Sin embargo, la relación no duró mucho. En 2018, ambos utilizaron sus redes sociales para anunciar que habían roto: "Cheryl y yo estamos tristes de anunciar que cada uno toma su camino. Ha sido una decisión difícil de tomar", escribió Liam. En esos momentos, el pequeño Bear sólo tenía un año, pero nunca le faltó el amor de sus padres. De hecho en 2022, Liam acudió al conocido podcast Impaulsive, de Logan Paul, y comentó abiertamente los motivos de la ruptura y elogió el papel como madre de Cheryl. "Es la mejor madre del mundo. No podría pedir a alguien mejor", dijo, y agregó: "Rompimos por una razón y ahora ella me da plena autonomía en mi vida y para hacer lo que hago y sé que él -Bear- está bien cuidado" sentenció.

© @cherylofficial

Caminos separados

Tras su separación, Cherly continuó su carrera musical sacando varios sencillos, y televisiva como jueza de concursos musicales. Concretamente, en 2024, ella y el resto de compañeras con las que forma la banda Girls Aloud comenzaron una de sus giras más especiales, rindiendo homenaje a Sarah Harding, una de las integrantes que falleció en 2021.

© Getty Image

Por su parte, Liam Payne siguió su carrera musical en solitario. En 2019 acabó lanzando su primer disco en solitario, LP1, tras firmar en 2016 un contrato en solitario con una discográfica tras la separación de One Direction. Los años venideros fue sacando más música, pero la pandemia y sus propios problemas personales lo mantuvieron alejado de la música durante un tiempo. No sería hasta el 2023 cuando volviera con un vídeo en sus redes sociales titulado "I'am Back...".

© Getty Image

En este video no dudó en elogiar el apoyo de Cheryl durante esos momentos tan complicados. "Más que nada, quiero agradecerle a Bear y a su madre por darme un poco de libertad para ir y recuperarme en ese momento porque tenía que hacerlo (...) no tiene sentido intentar ser padre cuando no tienes nada que enseñarle y no creo que hasta este momento tuviera mucho que decirle más allá de preocuparme profundamente por él y amarlo profundamente, que obviamente es lo más importante" comentaba emocionado.