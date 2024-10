Las escalofriantes últimas horas de Liam Payne, de One Direction, antes de morir

El mundo de la música se encuentra sobrecogido por la inesperada muerte del cantante británico Liam Payne en Buenos Aires. El que fuera uno de los cinco integrantes de One Direction fue encontrado sin vida ayer, 16 de octubre, tras precipitarse de la habitación del hotel en el que se estaba hospedando en la capital argentina. Sin embargo, los datos y las informaciones que están conociéndose a lo largo de estas últimas horas son todavía más escalofriantes.

Se han filtrado unas imágenes de la suite en la que se estaría alojando Liam, una habitación de sesenta y cinco metros cuadrados del hotel Casa Sur, en el barrio bonaerense de Palermo. En las mismas, aparece una mesa llena de sustancias y papel de aluminio, además de un mechero y varios paquetes de tabaco. Igualmente, una de las fotografías muestra un televisor completamente destrozado.

Según lo publicado, el ex componente de One Direction llegó a la capital argentina junto a Kate Cassidy, su pareja desde hace unos dos años. Sin embargo, hacía solo unos días que la influencer había interrumpido su estancia, debido a una posible discusión. Y fue a partir de entonces cuando el cantante entró en una espiral de acontecimientos que desembocaron en este trágico final.

Tal y como publican diversos medios, entre los que se encuentra Espejo Público, Liam habría intentado comprar droga sin éxito y llamó a dos prostitutas. Tiempo después, las mismas fuentes apuntan que estas chicas abandonaron la habitación enfadas y bajaron a la recepción del hotel para reclamar, presuntamente, un dinero que el artista se negaría a pagar. Finalmente, tal y como apuntan algunos testigos, el personal de Casa Sur Palermo consiguió echar a las prostitutas de las instalaciones.

A continuación, Liam entró en un estado de total alteración, sin poder controlar la situación y destrozando la habitación en la que se encontraba. Alarmado por la situación, el equipo del hotel pidió ayuda al servicio de emergencias en una llamada que acaba de filtrar Daily Mail. “Tenemos un invitado que está fuera de sí por las drogas y alcohol. Bueno, está consciente y está destruyendo todo en la habitación. Necesitamos que envíen a alguien, por favor”, se escucha en el audio, doblado al inglés.

“Necesitamos que envíen a alguien urgentemente, porque no sé si la vida del huésped está en peligro. Está en una habitación que tiene balcón y nos preocupa un poco que haga algo, que ponga su vida en peligro”, continúa diciendo una persona no identificada. En la misma llamada, se escucha cómo el personal del hotel confirma que no puede acceder al interior de la suite.

Tras pedir auxilio, el cuerpo de Liam Payne fue encontrado sin vida, tras precipitarse a un patio interior del hotel –la habitación se encontraba a 14 metros de altura–. Actualmente, el caso está siendo investigado por las autoridades policíacas de Buenos Aires, para esclarecer si se trata de un suicidio o no. En cualquier caso, es un trágico desenlace para un ídolo de toda una generación y uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos. La triste pérdida deja sin padre al pequeño Bear Grey, el niño que Liam tuvo con la cantante Cheryl Cole –del grupo femenino Girls Aloud–, en 2017.