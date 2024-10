La llamada de auxilio desde el hotel donde murió Liam Payne: 'No sé si la vida del huésped corre peligro'

El recepcionista del hotel CasaSur de Buenos Aires en el que se alojaba Liam Payne realizó una angustiosa llamada solicitando ayuda "urgente" para tratar de evitar el fatal desenlace. Pese a ello, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, solo pudieron certificar la muerte del cantante británico, de 31 años. Antes de precipitarse desde el tercer piso, el ex componente de One Direction había causado problemas en el mobiliario del alojamiento y tuvo que ser escoltado hasta su habitación.

La grabación de dicha llamada saltó a los medios argentinos horas después del trágico suceso y refleja la enorme preocupación del empleado. "Tenemos un huésped que está drogado y destrozando todo lo que hay en su habitación. Necesitamos que venga alguien", pidió. "No sé si la vida del huésped corre peligro. La habitación tiene balcón y tenemos miedo de que pueda hacer algo". añadió.

Así fue la llamada

- Buenas tardes, una emergencia.

- Hola, buenos días. Recién llamé, que se me cortó. Llamo al hotel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032.

- ¿Qué sucede en el lugar, señor?

- Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

- ¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor?

Sí, correcto.

- Me dijo Costa Rica. ¿Qué altura, señor? Discúlpeme.

- Costa Rica 6032.

- Esto pertenece al capital, ¿no? Entre Arevalo y Chalmer.

- Sí.

- ¿Hotel de dónde? ¿Cómo se llama el hotel?

- Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Necesitamos una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida.

- ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda?

- No, no, es de hace dos o tres días que está allá.

-Comprendo. ¿No se habría ningún dato porque no pueden ingresar más?

- No.

¿Notificamos a lo que es el personal de Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también, escuchado?

- Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno...

- En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para portarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado?

- Yo soy el jefe de recepción.

- ¿Encargado del lugar sería, no?

-Sí, sí.

- Ya se notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor?

- Esteban.

- Yo se notificó. Espere el móvil por favor.

- Ok.

Gracias por comunicarse. ¿Puede liberar la línea?

- ¿Mandan a la policía también o no?

- La policía de lo que es la comuna, deme un segundo que se... ¿Comuna 14 y SAME?

-No, no, no. Solamente al SAME. Solamente al SAME.

- Comprendo. No se preocupe que eso se notificó igual.

- Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias.

- Ya que usted me dice que está bajo los efectos de alcohol y estupefaciente, el SAME no entra solo.

- ¿No entra solo el SAME?

- No.

- Ok.

- Igual se notifica. Igual si usted llega, llega el personal policial, le explica y si requiere SAME, le dan aviso.

- Bueno, ok. Perfecto.

- Ya se notificó igual. Que tenga un buen día, señor.

- Bueno, gracias. Igualmente.

La policía acordonó las inmediaciones del hotel para que los forenses, equipados con trajes blancos y guantes azules, realizaran su trabajo. Numerosos ciudadanos se acercaron hasta el lugar de los hechos para rendir homenaje al artista. Encendieron velas, pusieron flores y pasaron la noche en vela por el alma de Liam Payne.

El director de servicios médicos de emergencia, Alberto Crescenti, dijo que Payne había sufrido "heridas muy graves tras caer desde un tercer piso a un patio interno". En declaraciones al diario argentino Clarín, contó que "el equipo vio que aparentemente tenía una fractura en la base del cráneo". "Verificamos su identidad utilizando el pasaporte que tenía. Después nos enteramos de que era un cantante famoso. Lamentablemente, las heridas que había sufrido como consecuencia de la caída resultaron ser fatales. No hubo posibilidad de reanimarlo”, señaló. El cuerpo sin vida del artista fue trasladado al anatómico forense donde se le realizará la autopsia.