Primeras palabras de Kate Cassidy tras la muerte de su novio Liam Payne: 'Seguiré amándote el resto de mi vida'

Conforme pasan las horas, los familiares más allegados van publicando mensajes de amor hacia Liam Payne, pero el que todo el mundo esperaba era el de su pareja, Kate Cassidy. Hasta dos días antes del incidente, Liam Payne estuvo acompañado por su novia, pero por diferentes motivos ella decidió volver a casa unos días antes. La influencer compartió un vídeo en su cuenta oficial de TikTok en el que explicaba los motivos de irse: ''Honestamente, amo América del Sur, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo''.

© @kateecass

Dos días después del fallecimiento, Kate ha publicado un emotivo mensaje en Instagram: "Gracias por todas las amables palabras y el cariño que me ha llegado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Pido y rezo para que me deis el espacio para velar esto en privado. Liam, mi ángel. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente, y que seguiré amándote el resto de mi vida. Te quiero Liam"

© @kateecass

Kate Cassidy (25 años) era novia de Liam Payne desde 2022. Tras romper su compromiso con la modelo Maya Henry, el cantante recuperó la ilusión y compartió su vida junto a ella los últimos dos años. Debutaron como pareja en la alfombra roja de los British Fashion Awards y, desde entonces, les pudimos ver presumir de amor en muchas ocasiones. Con ese mensaje, Kate ha dejado claro el amor que le tenía y tendrá.

© @kateecass

Liam y Kate eran muy felices juntos, sin embargo, tuvieron que enfrentar muchas críticas por parte de los seguidores del cantante, que en un primer momento pensaron que ella estaba con él por interés. Después de su debut como pareja en la alfombra roja de los British Fashion Awards, muchos pusieron en duda su amor por Liam, pero con el paso de los años ambos dejaron claro que estaban muy enamorados.

© @kateecass

Antes de salir con Kate Cassidy, Liam Payne estuvo relacionado con varias mujeres famosas. Su relación más conocida fue con la cantante Cheryl Cole, con quien tuvo a su hijo Bear en 2017. Además, en 2019, Liam comenzó a salir con la modelo Maya Henry, con la que estuvo hasta 2022, y poco después comenzó su romance con Cassidy.