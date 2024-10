El padre de Liam Payne llega a Argentina, roto de dolor, para la repatriación del cuerpo de su hijo

Liam Payne, exmiembro de One Direction, falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, tras caerse de un tercer piso según informaron fuentes del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). El músico se encontraba en el hotel CasaSur, situado en la capital argentina y fue hallado sin vida en el patio interno del mismo.

© Getty Images Geoff Payne saluda a los fans situados en el altar improvisado de su hijo

A pesar del dolor, horas después de conocerse la noticia, la familia de Liam Payne publicó un comunicado en el que plasmaron la tristeza ante la inesperada muerte del cantante quien, desde hacía varios días, se encontraba en Argentina, país donde se encontraba apoyando a su gran amigo Niall Horan, que se encontraba de gira. "Estamos con el corazón roto. Liam vivirá siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este horrible momento".

© Getty Images Geoff Payn a la salida del Hotel CasaSur, Argentina





Este sábado 19 de octubre, tres días más tarde de conocer la noticia, el padre de Liam Payne, Geoff Payne, se ha desplazado hasta Argentina para poder repatriar el cuerpo de su hijo. El canal de televisión británco, Sky News, informó que Geoff visitó la morgue de la ciudad para identificar a su hijo antes de reunirse con la oficina del fiscal local para organizar el regreso del cantante al Reino Unido.

© Getty Images Los seguidores de Laim Payne apoyan a su padre Geoff

© Getty Images Geoff Payne emocionado viendo el altar improvisado para su hijo en CasaSur

Geoff fue fotografiado cuando salía del Hotel CasaSur en Buenos Aires, tras recoger las pertenencias del cantante. La emoción en su rostro se agudizó tras darse cuenta de todas las muestras de cariño que siguen llegando al altar improvisado en la puerta del hotel, un lugar que se convirtió en un punto de encuentro para el duelo y que Geoff ha querido visitar.

© Getty Images Geoff Payne en el altar improvisado a su hijo en CasaSur

Aunque ha evitado hacer declaraciones a la prensa, se ha tomado un tiempo para leer todas las cartas y fotografías que durante estos tres días se han ido acumulando, y ha querido acercarse a dar las gracias por todo el apoyo a todas las personas que se encontraban allí en esos momentos. Desde que se conoció la noticia, los seguidores más fieles del cantante inundaron las redes de mensajes, y aquellos que se encontraban en la capital Argentina, no dudaron en acercarse al lugar para poder recordar con cariño al cantante.

© Getty Images Mensajes y fotografías en el altar a Liam Payne

Liam Payne siempre mantuvo a su familia alejada del foco mediático, pero en varias ocasiones pudimos ver cómo sus padres le apoyaron en su carrera profesional. El mecánico Geoff y la madre de Liam, Karen, aparecieron en One Direction: This Is Us, un documental de 2013 sobre la banda. En una de las secuencias, la madre recalcaba que le hacía muy feliz verlo sobre un escenario, pero que no le podían ver tanto como les gustaría: "Me lleno de orgullo, pero lo extrañamos mucho".

© Getty Images Geoff Payne, en su llegada al Hotel CasaSur

© Getty Images Geoff Payne leyendo los mensajes de cariño hacia su hijo

Los mensajes de su novia y de la madre de su hijo

En las últimas horas han trascendido los mensajes de cariño por parte de sus familiares y amigos más cercanos. Su pareja, Kate Cassidy, publicó unas palabras de agradecimiento por el cariño recibido y también quiso mostrar su particular tributo: "Gracias por todas las amables palabras y el cariño que me ha llegado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Pido y rezo para que me deis el espacio para velar esto en privado. Liam, mi ángel. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente, y que seguiré amándote el resto de mi vida. Te quiero Liam".

© @kateecass

No fue la única, la madre de su hijo, Cheryl Cole, también quiso mostrar su dolor en estos momentos tan duros, pidiendo respeto: "Mientras intento procesar este traumático suceso y gestiono mi propio duelo, me gustaría recordar a todo el mundo que hemos perdido a un ser humano. Liam no era solo una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un amigo y un padre para nuestro hijo de siete años. Un niño que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver a su padre nunca más".

© @cherylofficial

© Getty Images Cheryl Cole y Liam Payne

Más allá del duelo, Cheryl expresó su preocupación por el futuro de su hijo Bear, particularmente en relación con las imágenes y rumores que han circulado tras la muerte de Liam, "lo que más me perturba es que un día Bear tendrá acceso a los horrendos documentos que hemos visto", sentenciaba.