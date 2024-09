María José Campanario, sin filtros en su regreso televisivo: 'He pasado muchos años en un rincón hecha una bolita'

Jesulín de Ubrique y María José Campanario están en su mejor momento. Prueba de ello fue su intervención en Emparejados, el nuevo programa de Joaquín Sánchez en Antena 3. El matrimonio se mostró muy relajado y respondió a todas las preguntas del exfutbolista y su mujer, Susana Saborido. Hablaron del inicio de su relación, de cómo han gestionado las críticas y de su reciente paternidad. Además, contaron detalles íntimos de su convivencia y revelaron cuánto dinero que les llegaron a ofrecer por participar en un reality.

Te puede interesar Los 'maravillosos' días de verano de Jesulín de Ubrique y María José Campanario

© Antena 3

"Me conocen por ser la siesa que se casó con Jesulín", dijo María José al inicio del programa. "Aunque el torero es él, al final la que ha acabado toreando con la derecha y la izquierda he sido yo", añadió entre risas. Tras este comentario, se sinceraron sobre los continuos rumores de crisis que les persiguen desde el inicio de su relación. "Llevamos 24 años juntos, 23 casados, y a mí ya me estaban separando desde antes de casarme", contó la odontóloga. "Cuando tienes claro con quién quieres estar, no te molesta", aseguró. Después, compartieron cómo se enamoraron. "Yo conocí a mi mujer en enero del año 2000. Yo estaba en un restaurante con mi familia y ella llegó allí con una amiga mía. Se acercó a la mesa, estuvimos hablando y la invité a un café en el campo. Cuando vino, le dije: 'Muchacha, acuérdate de esta cara que nunca se te va a olvidar'", recordó el diestro. María José, por su parte, reconoció que Jesulín le llamó mucho la atención. "El primer día pensé que era mucho más guapo en persona que en televisión".

© almudenaruizstylist

A partir de ahí, comenzaron una vida en común con sus luces y sus sombras. "Yo he pasado muchos años en un rinconcito hecha una bolita, no por lo que me pudiera afectar a mí, sino por lo que pudiera afectar a la gente de mi entorno", dijo la odontóloga sobre la presión mediática que ha sufrido. "Hablar sin conocer a la gente es gratis, pero yo sé con quién me he casado y me quito el sombrero porque es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado", añadió Jesulín. El diestro explicó que desde que tuvo el accidente de coche su único objetivo es "ser feliz, hacer feliz a los que tengo a mi lado y no hacer daño a nadie". Por eso, "nunca estaría con mi mujer por pena, jamás. Si yo mañana me desenamoró de mi mujer, se lo diría, porque yo no concibo estar con una persona si no siento amor".

© almudenaruizstylist

María José confesó que detrás de su participación en Emparejados había "muchos años de mucha terapia y autocuidado". "Antes no me sentía cómoda. Cada vez que veía una cámara era como una agresión porque era una pregunta fea tras otra. Fue entonces cuando decido que eso tiene que acabar y me voy a los juzgados. El tema se suaviza y ahora hay un momento de paz. Vengo a este programa tranquila y de la mano de mi marido", declaró. Fue entonces cuando Joaquín le preguntó si esa presión mediática le pasó factura a su salud, ya que padece fibromialgia. "No ayudó. El estrés no ayuda a nadie. Cuando tienes una patología de este tipo, ayudarte no te ayuda, pero ahí vamos".

© almudenaruizstylist

La pareja también habló de su tercer hijo en común, Hugo, que vino al mundo el 7 de junio de 2022. "A mí la maternidad me ha quitado 15 de encima", aseguró la odontóloga con una gran sonrisa. "Es una maravilla, estoy feliz de la vida, me ha cogido en una etapa de mi vida en la que estaba muy serena, muy en calma. A mis dos hijos mayores los tuve muy joven y los he criado sola porque mi marido estaba toreando. Ahora, con este tercero, está como una gallina clueca", dijo mientras Jesulín asentía sin parar de sonreír. "Recomiendo la paternidad a los 50 años. Estás más preparado", señaló el diestro.

Por último, ambos desvelaron cuál ha sido la mayor oferta económica que les han puesto sobre la mesa. "650.000 euros por un reality. Y me senté con el más gordo, pero no lo hice", dijo Jesulín sin dar el nombre del concurso en cuestión ni del directivo de la cadena con quien se reunión. "A mí me han ofrecido mas de un millón de euros", añadió María José. Esta cifra provocó el asombro del público y la odontóloga aclaró que "era para hacer varias cosas en televisión, entre ellas un reality". También compartió la insólita propuesta que recibió de una revista. "Creo que esto es una cosa que no sé si se la habrán ofrecido a alguien en este país, pero a mí me ofrecieron hacer un Interviú vestida. No llegué a hablar de dinero porque les dije directamente que no".